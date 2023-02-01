В Красноярске завершено расследование уголовного дела в отношении таксиста, обвиняемого в гибели пассажира

Прокуратура Козульского района Красноярского края утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о дорожно-транспортном происшествии, в котором погиб человек и пострадали двое детей. 24-летнему водителю, перевозившему в частном порядке пассажиров, грозит до пяти лет лишения свободы.

По версии следствия, обвиняемый в феврале 2022 года, получил предложение о перевозке пассажиров через приложение такси. По дороге из Ачинска в аэропорт Емельяново он не справился с управлением и допустил выезд на полосу встречного движения, где совершил лобовое столкновение с грузовым автомобилем.

Предварительно установлено, что легковой автомобиль двигался в нарушении правил дорожного движения со скоростью 78-90 км/ч. В результате аварии 32-летняя пассажирка легкового автомобиля, находящаяся на заднем сиденье, скончалась на месте происшествия, двум несовершеннолетним причинен тяжкий вред здоровью.

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Лолита Белова