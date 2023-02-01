Экс-бухгалтер МВД Якутии осуждена за хищение 16 млн руб. премий сотрудникам

Бывший бухгалтер отделения МВД по Булунскому району Якутии, которая перечисляла себе премии сотрудников ведомства, получила четыре года колонии за хищение 16 млн руб. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ФСБ России.

«Установлено, что бухгалтер незаконно начисляла себе денежные средства из статей расходов, предусмотренных на выплату денежного довольствия сотрудникам органов внутренних дел. Всего с лицевого счета похитила бюджетные денежные средства в сумме свыше 16 млн руб.»,— сообщили в пресс-службе ведомства «РИА Новости».

Суд признал женщину виновной, приговорил к четырем годам колонии общего режима и обязал полностью компенсировать ущерб.

Анастасия Ларина