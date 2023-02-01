Курс на 100-процентную сортировку

К концу этого года число контейнеров для раздельного сбора мусора в Челябинской области планируется увеличить с 5,5 тыс. до 8 тыс. единиц. Об этом на заседании координационного совета по экологии заявил губернатор Алексей Текслер. Глава региона отметил высокую заинтересованность жителей в развитии системы раздельного сбора отходов и поставил задачу к 2024 году добиться сортировки 100% всего поступающего мусора.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба правительства Челябинской. обл. Фото: Пресс-служба правительства Челябинской. обл.

В ходе заседания координационного совета по вопросам экологии губернатор Челябинской области Алексей Текслер поднял вопросы внедрения в регионе системы раздельного сбора мусора и решения проблем со сбором и переработкой отходов. Глава региона отметил, что сегодня в Челябинске, Копейске, Южноуральске, Троицке, Магнитогорске, Снежинске, Озерске, Кыштыме и в Сосновском районе установлено 5,5 тыс. контейнеров для раздельного сбора твердых коммунальных отходов. К концу года их число планируется увеличить до 8 тыс. штук.

Губернатор отметил высокий уровень заинтересованности жителей области в развитии системы раздельного сбора отходов. В качестве примера он поделился результатами проведенных им во «ВКонтакте» опросов южноуральцев. Так, 40% респондентов сообщили о наличии в их муниципалитетах специальных контейнеров для раздельного сбора, 18% отметили, что таких контейнеров недостаточно. 35% опрошенных сообщили об отсутствии таких баков. При этом 80% респондентов заявили, что готовы сортировать мусор или уже это делают. Алексей Текслер подчеркнул, что основным препятствием для развития системы раздельного сбора отходов, запрос на которую очевиден, является недостаток инфраструктуры для переработки мусора.

«Когда мы несколько лет назад начали в пилотном режиме вводить раздельный сбор мусора в Копейске и Южноуральске, основным ограничителем была не степень готовности жителей, а степень готовности инфраструктуры для переработки мусора. Этот вопрос по-прежнему актуален. Сейчас региональный оператор по обращению с ТКО и связанные с ним структуры достаточно подготовлены. Перед нами стоит задача в течение ближайших двух лет добиться 100-процентной сортировки мусора в регионе. Мы будем развивать соответствующую инфраструктуру и все больше и больше наших муниципалитетов вовлекать в эту работу», — добавил глава региона.

Алексей Текслер отметил, что успехи Челябинской области в развитии системы переработки мусора в прошлом году были отмечены на федеральном уровне: регион занял десятое место в рейтинге субъектов РФ по эффективности работы по обращению с отходами, составленном Российским экологическим оператором (РЭО). Первое и второе места «Зеленого рейтинга» разделили Москва и Московская область соответственно. Тройку замкнула Нижегородская область. В рамках «Зеленого рейтинга» оценивалась деятельность органов власти субъектов РФ и региональных операторов в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО).

Результаты проведенной в регионе работы в ходе заседания высоко оценил и руководитель Российского экологического общества Рашид Исмаилов.

«Для нас крайне важна позиция ответственности южноуральского бизнеса за территорию своего присутствия. Именно в Челябинской области начал свое формирование институт экологической репутации бизнеса. Прошедший год также подтвердил лидерские позиции Южного Урала в части экологических инициатив, поддержанных на федеральном уровне», — считает Рашид Исмаилов.

Руководитель рабочей группы «Обращение с отходами» координационного совета по вопросам экологии Анна Карпелюк отметила, что для развития системы раздельного сбора мусора в регионе необходимо повышать осведомленность о нем граждан.

«Есть необходимость в проведении работы по информированию граждан о целях, методах и способах раздельного сбора отходов. Сегодня это остается важным и актуальным вопросом. В то же время целесообразно создать доступный для граждан реестр организаций по переработке бытовых и опасных для окружающей среды отходов — ртутных термометров и ламп. Так жителям было бы проще сдавать отходы на переработку», — подчеркнула Анна Карпелюк.

По словам Алексея Текслера, сегодня в регионе острыми остаются проблемы, связанные со сбором и утилизацией отходов, а также с несанкционированными свалками.

«Эти проблемы мы решаем очень неплохими темпами, хоть это и непросто. По-прежнему острой остается проблема несанкционированных свалок. В прошлом году ликвидировали свыше 500 мест несанкционированного захоронения отходов — большинство их них было в сельской местности. В этом году ликвидируем 200 более крупных свалок. Также начнем рекультивировать четыре крупных свалки — в Магнитогорске, Карталах, Верхнем Уфалее и Златоусте», — подчеркнул Алексей Текслер.

Вопрос развития инфраструктуры для переработки отходов в Челябинской области ранее получил поддержку на федеральном уровне. В ноябре прошлого года правительство РФ выделило субсидию в 9,4 млрд руб. на создание экопромышленных парков для переработки отходов в восьми регионах России. Из них 1,2 млрд руб. направили на реализацию проекта в Челябинской области. Экопромышленный парк разместят в Миассе. Один из его резидентов, ООО «Сансара», намерен запустить завод по утилизации и регенерации пластиковой тары (ПЭТ). Весной 2023 года компания должна разработать проектно-сметную документацию по созданию внешней инфраструктуры экотехнопарка и согласовать ее с администрацией Миасса.

Координационный совет по вопросам экологии при губернаторе Челябинской области —совещательный орган, в который входят эксперты и специалисты в области охраны окружающей среды, представители научного и бизнес-сообщества, общественных экологических движений.

Михаил Бычков