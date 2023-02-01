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Коммерсантъ FM
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Белый дом счел обвинения России в создании биолабораторий на Украине необоснованными

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби назвал обвинения России в создании биологических лабораторий на Украине «нелепыми» и «необоснованными».

«Мы отвечали на эти нелепые и необоснованные заявления россиян много месяцев назад. Нет никакого оружия, нет никакого биологического оружия, нет лабораторий. Не проводится никакой работы по производству биологического оружия Соединенными Штатами или вместе с Украиной на Украине»,— сказал он.

По словам господина Кирби, США проводили на Украине только исследования по предотвращению пандемии. Он добавил, что эти исследования закончились еще до февраля 2022 года, а исследовательские центры были «безопасно деактивированы».

Россия не раз обвиняла США в создании на территории Украины биолабораторий, а США неоднократно это опровергали. В ноябре Совбез ООН отклонил резолюцию от России с требованием создать комиссию для расследования совместной военно-биологической деятельности США и Украины. В ООН сообщили, что ни о каких программах биологического оружия организации не известно.

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