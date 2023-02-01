Строителю свели срок

На свободу из исправительной колонии выходит основатель крупнейший в 1990-х годах строительной компании в Казани «Свей» Рашид Аитов. Вчера Верховный суд утвердил решение о его условно-досрочном освобождении (УДО). Господин Аитов был приговорен к девяти годам и девяти месяцам за мошенничество, которое лишило дольщиков обещанных квартир. На свободе он окажется на пять месяцев раньше, чем ему назначили срок. Против УДО бывшего бизнесмена выступала прокуратура. Однако защите Рашида Аитова удалось доказать, что тот незаконно получил выговор в колонии. В то же время у бывшего предпринимателя было «восемь поощрений».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Михаил Соколов, Коммерсантъ Фото: Михаил Соколов, Коммерсантъ

Вчера Верховный суд Татарстана признал законным решение Нижнекамского горсуда об УДО 70-летнего экс-главы строительной фирмы «Свей» Рашида Аитова. Он отбывал наказание за мошенничество и согласно приговору должен был находиться в нижнекамской исправительной колонии №4 до 20 июня 2023 года. Таким образом, господин Аитов выйдет на свободу почти на пять месяцев раньше, чем истечет назначенный ему срок, сообщил „Ъ“ его адвокат Мидхат Курманов.

Напомним, Рашид Аитов, в прошлом окончивший Ташкентский строительный институт, основал компанию «Свей» в Казани в 1996 году. В конце 90-х она была разрекламирована при помощи слогана «свей свое гнездышко», стала одной из крупнейших строительных компаний в Казани. Также фирма располагала одноименной сетью магазинов (закрылись в 2007 году) по продаже парфюмерии и косметики. Сам господин Аитов в 2000-2010 годах являлся депутатом Казанской городской думы и членом постоянной комиссии по градостроительству и жилищно-коммунальному хозяйству.

«Свей» преуспевала, когда мэром Казани был Камиль Исхаков, однако после его ухода с поста в 2005 году получила репутацию необязательного застройщика. Обманутые дольщики не раз выходили на пикеты и обращались за содействием властей. В июле 2011 года по их инициативе «Свей» был признан банкротом.

Первые претензии к деятельности «Свея» у правоохранительных органов появились в 2006 году. Тогда фирму обвинили в уничтожении здания гостиницы «Сибирские номера» на углу улиц Баумана и Чернышевского, являющегося памятником истории и архитектуры регионального значения. Господина Аитова хотели привлечь к уголовной ответственности, но он избежал ее из-за истечения срока давности. По заявлениям обманутых дольщиков были заведены уголовные дела в отношении компаний-подрядчиков «Свея». В результате летом 2015 года к длительному сроку колонии был приговорен руководитель ООО «Строй Центр Сити» Илья Буланкин.

Уголовное дело в отношении Рашида Аитова было возбуждено в региональном СУ СКР в конце 2015 года. В ноябре того же года его задержали в Москве, после чего этапировали в Казань, где заключили в СИЗО. Следствие сообщало о более ста потерпевших, у которых господин Аитов похитил более 340 млн руб. Это те, кто в свое время вложился в строительство квартир в жилом комплексе «Золотая середина» в Ново-Савиновском районе Казани: в домах №6 на Чистопольской и №3 на Четаева. Кроме того, указывало следствие, господин Аитов по поддельному разрешению на строительство увеличил до 18 этажей высоту домов, которые по проекту должны быть девятиэтажными, что «не отвечало требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей». Также следствие выявило, что при банкротстве «Свея» Рашид Аитов выводил активы компании.

Дело дошло до суда в июле 2017 года. А в декабре 2018 года Московский райсуд Казани вынес приговор, признав Рашида Аитова виновным в 126 эпизодах мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК РФ). При этом его оправдали по обвинению в коммерческом подкупе (п. «б» ч. 4 ст. 204 УК РФ), оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (п. «б» ч. 2 ст. 238 УК РФ) и по двум эпизодам мошенничества (ч. 3 ст. 159 УК РФ) в связи с отсутствием составов преступлений. Потерпевшими по делу были признаны 145 человек, среди них 143 дольщика домов в жилом комплексе «Золотая середина». В ходе следствия пострадавшие заявили гражданские иски более чем на 530 млн руб., но суд оставил их без рассмотрения.

Изначально суд назначил Рашиду Аитову 11 лет лишения свободы в колонии общего режима (гособвинение просило 13 лет). После апелляции и кассации ему удалось сократить срок до 9 лет и девяти месяцев. При этом Верховный суд республики оправдал предпринимателя еще по нескольким эпизодам. В качестве отбытого наказания Рашиду Аитову зачли длительное содержание в СИЗО.

Адвокат Мидхат Курманов сообщил „Ъ“, что уже «давным-давно» добивался УДО для своего подзащитного. «Но суть вопроса в том, что в августе 2019 года ему объявили выговор. Он находился на лечении, а в это время шмон произвели в камере и ему в сумку засунули телефон»,— рассказал адвокат. По словам господина Курманова, этот выговор является незаконным, поскольку в то время господин Аитов «не отбывал наказание, а значит, не может быть привлечен к ответственности». С доводами Мидхата Курманова согласился Шестой кассационный суд, где адвокат обжаловал отказ в переводе Рашида Аитова в колонию-поселение.

В итоге в декабре 2022 года Нижнекамский горсуд удовлетворил не только ходатайство о переводе, но и прошение об УДО. «Он имел восемь поощрений, у него один гражданский иск, который он частично возмещает. Работал»,— перечислил заслуги осужденного Мидхат Курманов. Решение горсуда обжаловала прокуратура, но ее апелляционную жалобу Верховный суд Татарстана отклонил.

По словам господина Курманова, решение об УДО вступило в законную силу. «Он свободен. Уже должны были отпустить. Завтра (1 февраля.— „Ъ“) уже незаконно его содержать»,— пояснил вчера „Ъ“ адвокат.

«Выйти на свободу сможет по мере поступления документов из суда в исправительную колонию»,— подтверждает партнер юридической фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Горбунов. Однако он указывает, что «прокуратура может дальше обжаловать это решение в кассационном порядке».

Кирилл Антонов