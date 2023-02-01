Проплаченные выборы

Можно проводить конкурсы красоты, сравнительные тесты и выборы лучшего автомобиля путем голосования авторитетного жюри. Но машины делаются для обычных людей, а у них есть единственная возможность выбрать свой лучший автомобиль — купить его. Как говорится, «потребитель голосует рублем». Вернее, нацвалютой.

Если посмотреть, в каких странах какие модели автомобилей становятся самыми продаваемыми, сразу видно, насколько мы, люди — разные. И хотя в 2022 году уже который раз самой продаваемой моделью автомобиля в мире стала Toyota Corolla, не так много стран, где она «номер один» в списках продаж. Во всех регионах — свои лидеры. Если в стране есть автомобильная промышленность, жители выбирают модели местных производителей. Но и из этого правила есть исключения. Какие именно — смотрите в галерее «Автопилота».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Самой продаваемой в 2022 году моделью в Японии стал микроавтобус Honda N-Box Фото: Honda В Китае лидирует BYD Song Фото: BYD В Индии почти весь Топ-10 самых продаваемых автомобилей — это модели Maruti Suzuki, индийского автопроизводителя, держателем контрольного пакета акций которого является японская Suzuki Motor Corporation. Самая продаваемая в Индии модель в 2022 году — Maruti Suzuki Alto Фото: Maruti Suzuki В Южной Корее официальным лидером продаж признан «грузовичок» Hyundai Porter, предлагаемый как с дизельным мотором, так и с электрической силовой установкой, и лишь вслед за ним идут «легковушки»: Kia Sorento — на втором месте и Hyundai Grandeur — на третьем Фото: Hyundai В Индонезии самая продаваемая модель 2022 года — Honda Brio Фото: Honda В Таиланде — Isuzu D-Max, на втором месте тоже пикап, Toyota Hillux Фото: Isuzu Во Вьетнаме лидирует Toyota Vios Фото: Toyota В Казахстане лучше всего продается Chevrolet Cobalt Фото: Chevrolet В Пакистане лидер продаж 2022 — Suzuki Alto. Несмотря на схожесть названий с индийским бестселлером, эти автомобили во многом различаются Фото: Suzuki В Турции самая популярная модель в 2022 году — Fiat Egea Sedan, в других странах этот автомобиль продается под своим оригинальными именем — Fiat Tipo Фото: Fiat В Израиле автомобиль, пользовавшийся наибольшим спросом в 2022 году — Kia Picanto Фото: Kia В России весь подиум за Lada. Третье место — у Lada Vesta, второе — у Lada Niva. В лидерах — Lada Granta Фото: LADA Самой продаваемой моделью в 2022 году в Германии стал Volkswagen Golf Фото: Volkswagen Во Франции на первом месте по продажам 2022 года — Peugeot 208. Эта же модель в лидерах в Дании и Люксембурге Фото: Peugeot Итальянцы за 2022 год больше всего купили Fiat Panda. На втором месте — тоже модель из Италии: Lancia Ypsilon Фото: Fiat В Швеции самой продаваемой моделью стал Volvo XC40 Фото: Volvo Бренд Dacia хоть и принадлежит французскому концерну Renault Group, но «по прописке» компания румынская. Модель Dacia Logan с 2005 года занимает первое место по продажам в Румынии. 18 лет подряд, без перерыва Фото: Dacia В Чехии самым продаваемым автомобилем стала тоже местная модель — Skoda Octavia. Первое место по продажам она заняла еще в Австрии и Хорватии, а также в Словении. Для последней страны — это настоящее событие. Octavia положила конец 25-летнему «господству» Renault Clio. Clio можно считать «местной» — ее собирают на дочернем производственном предприятии Renault в словенском городе Ново Место Фото: Skoda С тех пор, как после распада Чехословакии в 1993 году Словакия провозгласила свою независимость, впервые самым продаваемым автомобилем здесь стала не модель марки Skoda. Им стал Hyundai i30 Фото: Hyundai Испанцы тоже «проголосовали рублем» за «корейца», а именно — за Hyundai Tucson. «Национальная» модель Seat Arona лишь на третьем месте. Tucson стал самым продаваемым автомобилем еще и в Ирландии, где модель занимает это почетное первое место уже пятый раз за последние семь лет Фото: Hyundai В Великобритании самой продаваемой моделью 2022 года стал Nissan Qashqai, во многом это произошло благодаря тому, что автомобиль — местной сборки, что, как известно, многое облегчает. Тем не менее, это первая модель из Азии, которая возглавила британские автомобильные чарты, а также — первый внедорожник. Примечательно, что лидером прошлого года в Британии был Vauxhall Corsa, а до этого целых 12 лет первое место по продажам было у Ford Fiesta Фото: Nissan Toyota Yaris была признана в Европе автомобилем 2021 года. В 2022 году он стал самой продаваемой моделью в Нидерландах, Швейцарии и Греции, а также на Кипре Фото: Toyota В Португалии номер один в 2022 году — Peugeot 2008 Фото: Peugeot В Венгрии отдали голоса за Suzuki S-Cross Фото: Suzuki В Бельгии предпочли Citroen C3 Фото: Citroen В Молдове лидером стал Dacia Duster Фото: Dacia В Сербии самым популярным стала Skoda Fabia Фото: Skoda Компактные модели лидируют во многих странах. Так, в Колумбии на первом месте — Suzuki Swift Фото: Suzuki Модель номер один по продажам 2022 в Аргентине — Fiat Cronos Фото: Fiat Продажи в Мексике возглавил Kia Rio Фото: Kia Самая продаваемая машина в мире, Toyota Corolla, заняла первое место по продажам в Польше, Болгарии и Финляндии Фото: Toyota Toyota RAV4 стала самым продаваемым автомобилем в Украине, а также в Эстонии и Латвии Фото: Toyota А вот в Канаде Toyota RAV4 лишь на третьем месте, все остальные модели в Топ-5 — исключительно пикапы. В лидерах — Ford F-Series, так же как и в Соединенных Штатах Америки Фото: FORD Северная Америка — далеко не единственный регион, где пикапы более чем популярны. Так, Toyota Hilux стала самым продаваемым автомобилем 2022 года в ЮАР и Австралии Фото: Toyota В Бразилии лидирует Fiat Strada Фото: Fiat В Чили — Mitsubishi L200 Фото: Mitsubishi В Новой Зеландии автомобиль номер один по продажам — Mitsubishi Outlander. Примечательно, что после того, как в августе в Новой Зеландии стартовали продажи Tesla Model Y, модель стала неимоверное популярна и по итогам продаж 2022 года заняла третье место Фото: Mitsubishi Есть страны, где Tesla Model Y обогнала по продажам всех конкурентов и заняла почетное первое место. И случилось это на другом конце Земли — в Исландии. И еще, ожидаемо, в Норвегии, где Топ-10 — это в принципе в подавляющем большинстве электрокары, в тройку самых продаваемых машин здесь также входят Volkswagen ID.4 и Skoda Enyaq, занимающие второе и третье место соответственно Фото: Tesla Следующая фотография 1 / 38 Самой продаваемой в 2022 году моделью в Японии стал микроавтобус Honda N-Box Фото: Honda В Китае лидирует BYD Song Фото: BYD В Индии почти весь Топ-10 самых продаваемых автомобилей — это модели Maruti Suzuki, индийского автопроизводителя, держателем контрольного пакета акций которого является японская Suzuki Motor Corporation. Самая продаваемая в Индии модель в 2022 году — Maruti Suzuki Alto Фото: Maruti Suzuki В Южной Корее официальным лидером продаж признан «грузовичок» Hyundai Porter, предлагаемый как с дизельным мотором, так и с электрической силовой установкой, и лишь вслед за ним идут «легковушки»: Kia Sorento — на втором месте и Hyundai Grandeur — на третьем Фото: Hyundai В Индонезии самая продаваемая модель 2022 года — Honda Brio Фото: Honda В Таиланде — Isuzu D-Max, на втором месте тоже пикап, Toyota Hillux Фото: Isuzu Во Вьетнаме лидирует Toyota Vios Фото: Toyota В Казахстане лучше всего продается Chevrolet Cobalt Фото: Chevrolet В Пакистане лидер продаж 2022 — Suzuki Alto. Несмотря на схожесть названий с индийским бестселлером, эти автомобили во многом различаются Фото: Suzuki В Турции самая популярная модель в 2022 году — Fiat Egea Sedan, в других странах этот автомобиль продается под своим оригинальными именем — Fiat Tipo Фото: Fiat В Израиле автомобиль, пользовавшийся наибольшим спросом в 2022 году — Kia Picanto Фото: Kia В России весь подиум за Lada. Третье место — у Lada Vesta, второе — у Lada Niva. В лидерах — Lada Granta Фото: LADA Самой продаваемой моделью в 2022 году в Германии стал Volkswagen Golf Фото: Volkswagen Во Франции на первом месте по продажам 2022 года — Peugeot 208. Эта же модель в лидерах в Дании и Люксембурге Фото: Peugeot Итальянцы за 2022 год больше всего купили Fiat Panda. На втором месте — тоже модель из Италии: Lancia Ypsilon Фото: Fiat В Швеции самой продаваемой моделью стал Volvo XC40 Фото: Volvo Бренд Dacia хоть и принадлежит французскому концерну Renault Group, но «по прописке» компания румынская. Модель Dacia Logan с 2005 года занимает первое место по продажам в Румынии. 18 лет подряд, без перерыва Фото: Dacia В Чехии самым продаваемым автомобилем стала тоже местная модель — Skoda Octavia. Первое место по продажам она заняла еще в Австрии и Хорватии, а также в Словении. Для последней страны — это настоящее событие. Octavia положила конец 25-летнему «господству» Renault Clio. Clio можно считать «местной» — ее собирают на дочернем производственном предприятии Renault в словенском городе Ново Место Фото: Skoda С тех пор, как после распада Чехословакии в 1993 году Словакия провозгласила свою независимость, впервые самым продаваемым автомобилем здесь стала не модель марки Skoda. Им стал Hyundai i30 Фото: Hyundai Испанцы тоже «проголосовали рублем» за «корейца», а именно — за Hyundai Tucson. «Национальная» модель Seat Arona лишь на третьем месте. Tucson стал самым продаваемым автомобилем еще и в Ирландии, где модель занимает это почетное первое место уже пятый раз за последние семь лет Фото: Hyundai В Великобритании самой продаваемой моделью 2022 года стал Nissan Qashqai, во многом это произошло благодаря тому, что автомобиль — местной сборки, что, как известно, многое облегчает. Тем не менее, это первая модель из Азии, которая возглавила британские автомобильные чарты, а также — первый внедорожник. Примечательно, что лидером прошлого года в Британии был Vauxhall Corsa, а до этого целых 12 лет первое место по продажам было у Ford Fiesta Фото: Nissan Toyota Yaris была признана в Европе автомобилем 2021 года. В 2022 году он стал самой продаваемой моделью в Нидерландах, Швейцарии и Греции, а также на Кипре Фото: Toyota В Португалии номер один в 2022 году — Peugeot 2008 Фото: Peugeot В Венгрии отдали голоса за Suzuki S-Cross Фото: Suzuki В Бельгии предпочли Citroen C3 Фото: Citroen В Молдове лидером стал Dacia Duster Фото: Dacia В Сербии самым популярным стала Skoda Fabia Фото: Skoda Компактные модели лидируют во многих странах. Так, в Колумбии на первом месте — Suzuki Swift Фото: Suzuki Модель номер один по продажам 2022 в Аргентине — Fiat Cronos Фото: Fiat Продажи в Мексике возглавил Kia Rio Фото: Kia Самая продаваемая машина в мире, Toyota Corolla, заняла первое место по продажам в Польше, Болгарии и Финляндии Фото: Toyota Toyota RAV4 стала самым продаваемым автомобилем в Украине, а также в Эстонии и Латвии Фото: Toyota А вот в Канаде Toyota RAV4 лишь на третьем месте, все остальные модели в Топ-5 — исключительно пикапы. В лидерах — Ford F-Series, так же как и в Соединенных Штатах Америки Фото: FORD Северная Америка — далеко не единственный регион, где пикапы более чем популярны. Так, Toyota Hilux стала самым продаваемым автомобилем 2022 года в ЮАР и Австралии Фото: Toyota В Бразилии лидирует Fiat Strada Фото: Fiat В Чили — Mitsubishi L200 Фото: Mitsubishi В Новой Зеландии автомобиль номер один по продажам — Mitsubishi Outlander. Примечательно, что после того, как в августе в Новой Зеландии стартовали продажи Tesla Model Y, модель стала неимоверное популярна и по итогам продаж 2022 года заняла третье место Фото: Mitsubishi Есть страны, где Tesla Model Y обогнала по продажам всех конкурентов и заняла почетное первое место. И случилось это на другом конце Земли — в Исландии. И еще, ожидаемо, в Норвегии, где Топ-10 — это в принципе в подавляющем большинстве электрокары, в тройку самых продаваемых машин здесь также входят Volkswagen ID.4 и Skoda Enyaq, занимающие второе и третье место соответственно Фото: Tesla

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Анна Килимник