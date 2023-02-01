Проплаченные выборы

Можно проводить конкурсы красоты, сравнительные тесты и выборы лучшего автомобиля путем голосования авторитетного жюри. Но машины делаются для обычных людей, а у них есть единственная возможность выбрать свой лучший автомобиль — купить его. Как говорится, «потребитель голосует рублем». Вернее, нацвалютой.
Если посмотреть, в каких странах какие модели автомобилей становятся самыми продаваемыми, сразу видно, насколько мы, люди — разные. И хотя в 2022 году уже который раз самой продаваемой моделью автомобиля в мире стала Toyota Corolla, не так много стран, где она «номер один» в списках продаж. Во всех регионах — свои лидеры. Если в стране есть автомобильная промышленность, жители выбирают модели местных производителей. Но и из этого правила есть исключения. Какие именно — смотрите в галерее «Автопилота».
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