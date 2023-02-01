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Коммерсантъ FM
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Проплаченные выборы

Какие автомобили стали самыми продаваемыми в 2022 году

Можно проводить конкурсы красоты, сравнительные тесты и выборы лучшего автомобиля путем голосования авторитетного жюри. Но машины делаются для обычных людей, а у них есть единственная возможность выбрать свой лучший автомобиль — купить его. Как говорится, «потребитель голосует рублем». Вернее, нацвалютой.

Если посмотреть, в каких странах какие модели автомобилей становятся самыми продаваемыми, сразу видно, насколько мы, люди — разные. И хотя в 2022 году уже который раз самой продаваемой моделью автомобиля в мире стала Toyota Corolla, не так много стран, где она «номер один» в списках продаж. Во всех регионах — свои лидеры. Если в стране есть автомобильная промышленность, жители выбирают модели местных производителей. Но и из этого правила есть исключения. Какие именно — смотрите в галерее «Автопилота».

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Самой продаваемой в 2022 году моделью в Японии стал микроавтобус Honda N-Box

Самой продаваемой в 2022 году моделью в Японии стал микроавтобус Honda N-Box

Фото: Honda

В Китае лидирует BYD Song

В Китае лидирует BYD Song

Фото: BYD

В Индии почти весь Топ-10 самых продаваемых автомобилей — это модели Maruti Suzuki, индийского автопроизводителя, держателем контрольного пакета акций которого является японская Suzuki Motor Corporation. Самая продаваемая в Индии модель в 2022 году — Maruti Suzuki Alto

В Индии почти весь Топ-10 самых продаваемых автомобилей — это модели Maruti Suzuki, индийского автопроизводителя, держателем контрольного пакета акций которого является японская Suzuki Motor Corporation. Самая продаваемая в Индии модель в 2022 году — Maruti Suzuki Alto

Фото: Maruti Suzuki

В Южной Корее официальным лидером продаж признан «грузовичок» Hyundai Porter, предлагаемый как с дизельным мотором, так и с электрической силовой установкой, и лишь вслед за ним идут «легковушки»: Kia Sorento — на втором месте и Hyundai Grandeur — на третьем

В Южной Корее официальным лидером продаж признан «грузовичок» Hyundai Porter, предлагаемый как с дизельным мотором, так и с электрической силовой установкой, и лишь вслед за ним идут «легковушки»: Kia Sorento — на втором месте и Hyundai Grandeur — на третьем

Фото: Hyundai

В Индонезии самая продаваемая модель 2022 года — Honda Brio

В Индонезии самая продаваемая модель 2022 года — Honda Brio

Фото: Honda

В Таиланде — Isuzu D-Max, на втором месте тоже пикап, Toyota Hillux

В Таиланде — Isuzu D-Max, на втором месте тоже пикап, Toyota Hillux

Фото: Isuzu

Во Вьетнаме лидирует Toyota Vios

Во Вьетнаме лидирует Toyota Vios

Фото: Toyota

В Казахстане лучше всего продается Chevrolet Cobalt

В Казахстане лучше всего продается Chevrolet Cobalt

Фото: Chevrolet

В Пакистане лидер продаж 2022 — Suzuki Alto. Несмотря на схожесть названий с индийским бестселлером, эти автомобили во многом различаются

В Пакистане лидер продаж 2022 — Suzuki Alto. Несмотря на схожесть названий с индийским бестселлером, эти автомобили во многом различаются

Фото: Suzuki

В Турции самая популярная модель в 2022 году — Fiat Egea Sedan, в других странах этот автомобиль продается под своим оригинальными именем — Fiat Tipo

В Турции самая популярная модель в 2022 году — Fiat Egea Sedan, в других странах этот автомобиль продается под своим оригинальными именем — Fiat Tipo

Фото: Fiat

В Израиле автомобиль, пользовавшийся наибольшим спросом в 2022 году — Kia Picanto

В Израиле автомобиль, пользовавшийся наибольшим спросом в 2022 году — Kia Picanto

Фото: Kia

В России весь подиум за Lada. Третье место — у Lada Vesta, второе — у Lada Niva. В лидерах — Lada Granta

В России весь подиум за Lada. Третье место — у Lada Vesta, второе — у Lada Niva. В лидерах — Lada Granta

Фото: LADA

Самой продаваемой моделью в 2022 году в Германии стал Volkswagen Golf

Самой продаваемой моделью в 2022 году в Германии стал Volkswagen Golf

Фото: Volkswagen

Во Франции на первом месте по продажам 2022 года — Peugeot 208. Эта же модель в лидерах в Дании и Люксембурге

Во Франции на первом месте по продажам 2022 года — Peugeot 208. Эта же модель в лидерах в Дании и Люксембурге

Фото: Peugeot

Итальянцы за 2022 год больше всего купили Fiat Panda. На втором месте — тоже модель из Италии: Lancia Ypsilon

Итальянцы за 2022 год больше всего купили Fiat Panda. На втором месте — тоже модель из Италии: Lancia Ypsilon

Фото: Fiat

В Швеции самой продаваемой моделью стал Volvo XC40

В Швеции самой продаваемой моделью стал Volvo XC40

Фото: Volvo

Бренд Dacia хоть и принадлежит французскому концерну Renault Group, но «по прописке» компания румынская. Модель Dacia Logan с 2005 года занимает первое место по продажам в Румынии. 18 лет подряд, без перерыва

Бренд Dacia хоть и принадлежит французскому концерну Renault Group, но «по прописке» компания румынская. Модель Dacia Logan с 2005 года занимает первое место по продажам в Румынии. 18 лет подряд, без перерыва

Фото: Dacia

В Чехии самым продаваемым автомобилем стала тоже местная модель — Skoda Octavia. Первое место по продажам она заняла еще в Австрии и Хорватии, а также в Словении. Для последней страны — это настоящее событие. Octavia положила конец 25-летнему «господству» Renault Clio. Clio можно считать «местной» — ее собирают на дочернем производственном предприятии Renault в словенском городе Ново Место

В Чехии самым продаваемым автомобилем стала тоже местная модель — Skoda Octavia. Первое место по продажам она заняла еще в Австрии и Хорватии, а также в Словении. Для последней страны — это настоящее событие. Octavia положила конец 25-летнему «господству» Renault Clio. Clio можно считать «местной» — ее собирают на дочернем производственном предприятии Renault в словенском городе Ново Место

Фото: Skoda

С тех пор, как после распада Чехословакии в 1993 году Словакия провозгласила свою независимость, впервые самым продаваемым автомобилем здесь стала не модель марки Skoda. Им стал Hyundai i30

С тех пор, как после распада Чехословакии в 1993 году Словакия провозгласила свою независимость, впервые самым продаваемым автомобилем здесь стала не модель марки Skoda. Им стал Hyundai i30

Фото: Hyundai

Испанцы тоже «проголосовали рублем» за «корейца», а именно — за Hyundai Tucson. «Национальная» модель Seat Arona лишь на третьем месте. Tucson стал самым продаваемым автомобилем еще и в Ирландии, где модель занимает это почетное первое место уже пятый раз за последние семь лет

Испанцы тоже «проголосовали рублем» за «корейца», а именно — за Hyundai Tucson. «Национальная» модель Seat Arona лишь на третьем месте. Tucson стал самым продаваемым автомобилем еще и в Ирландии, где модель занимает это почетное первое место уже пятый раз за последние семь лет

Фото: Hyundai

В Великобритании самой продаваемой моделью 2022 года стал Nissan Qashqai, во многом это произошло благодаря тому, что автомобиль — местной сборки, что, как известно, многое облегчает. Тем не менее, это первая модель из Азии, которая возглавила британские автомобильные чарты, а также — первый внедорожник. Примечательно, что лидером прошлого года в Британии был Vauxhall Corsa, а до этого целых 12 лет первое место по продажам было у Ford Fiesta

В Великобритании самой продаваемой моделью 2022 года стал Nissan Qashqai, во многом это произошло благодаря тому, что автомобиль — местной сборки, что, как известно, многое облегчает. Тем не менее, это первая модель из Азии, которая возглавила британские автомобильные чарты, а также — первый внедорожник. Примечательно, что лидером прошлого года в Британии был Vauxhall Corsa, а до этого целых 12 лет первое место по продажам было у Ford Fiesta

Фото: Nissan

Toyota Yaris была признана в Европе автомобилем 2021 года. В 2022 году он стал самой продаваемой моделью в Нидерландах, Швейцарии и Греции, а также на Кипре

Toyota Yaris была признана в Европе автомобилем 2021 года. В 2022 году он стал самой продаваемой моделью в Нидерландах, Швейцарии и Греции, а также на Кипре

Фото: Toyota

В Португалии номер один в 2022 году — Peugeot 2008

В Португалии номер один в 2022 году — Peugeot 2008

Фото: Peugeot

В Венгрии отдали голоса за Suzuki S-Cross

В Венгрии отдали голоса за Suzuki S-Cross

Фото: Suzuki

В Бельгии предпочли Citroen C3

В Бельгии предпочли Citroen C3

Фото: Citroen

В Молдове лидером стал Dacia Duster

В Молдове лидером стал Dacia Duster

Фото: Dacia

В Сербии самым популярным стала Skoda Fabia

В Сербии самым популярным стала Skoda Fabia

Фото: Skoda

Компактные модели лидируют во многих странах. Так, в Колумбии на первом месте — Suzuki Swift

Компактные модели лидируют во многих странах. Так, в Колумбии на первом месте — Suzuki Swift

Фото: Suzuki

Модель номер один по продажам 2022 в Аргентине — Fiat Cronos

Модель номер один по продажам 2022 в Аргентине — Fiat Cronos

Фото: Fiat

Продажи в Мексике возглавил Kia Rio

Продажи в Мексике возглавил Kia Rio

Фото: Kia

Самая продаваемая машина в мире, Toyota Corolla, заняла первое место по продажам в Польше, Болгарии и Финляндии

Самая продаваемая машина в мире, Toyota Corolla, заняла первое место по продажам в Польше, Болгарии и Финляндии

Фото: Toyota

Toyota RAV4 стала самым продаваемым автомобилем в Украине, а также в Эстонии и Латвии

Toyota RAV4 стала самым продаваемым автомобилем в Украине, а также в Эстонии и Латвии

Фото: Toyota

А вот в Канаде Toyota RAV4 лишь на третьем месте, все остальные модели в Топ-5 — исключительно пикапы. В лидерах — Ford F-Series, так же как и в Соединенных Штатах Америки

А вот в Канаде Toyota RAV4 лишь на третьем месте, все остальные модели в Топ-5 — исключительно пикапы. В лидерах — Ford F-Series, так же как и в Соединенных Штатах Америки

Фото: FORD

Северная Америка — далеко не единственный регион, где пикапы более чем популярны. Так, Toyota Hilux стала самым продаваемым автомобилем 2022 года в ЮАР и Австралии

Северная Америка — далеко не единственный регион, где пикапы более чем популярны. Так, Toyota Hilux стала самым продаваемым автомобилем 2022 года в ЮАР и Австралии

Фото: Toyota

В Бразилии лидирует Fiat Strada

В Бразилии лидирует Fiat Strada

Фото: Fiat

В Чили — Mitsubishi L200

В Чили — Mitsubishi L200

Фото: Mitsubishi

В Новой Зеландии автомобиль номер один по продажам — Mitsubishi Outlander. Примечательно, что после того, как в августе в Новой Зеландии стартовали продажи Tesla Model Y, модель стала неимоверное популярна и по итогам продаж 2022 года заняла третье место

В Новой Зеландии автомобиль номер один по продажам — Mitsubishi Outlander. Примечательно, что после того, как в августе в Новой Зеландии стартовали продажи Tesla Model Y, модель стала неимоверное популярна и по итогам продаж 2022 года заняла третье место

Фото: Mitsubishi

Есть страны, где Tesla Model Y обогнала по продажам всех конкурентов и заняла почетное первое место. И случилось это на другом конце Земли — в Исландии. И еще, ожидаемо, в Норвегии, где Топ-10 — это в принципе в подавляющем большинстве электрокары, в тройку самых продаваемых машин здесь также входят Volkswagen ID.4 и Skoda Enyaq, занимающие второе и третье место соответственно

Есть страны, где Tesla Model Y обогнала по продажам всех конкурентов и заняла почетное первое место. И случилось это на другом конце Земли — в Исландии. И еще, ожидаемо, в Норвегии, где Топ-10 — это в принципе в подавляющем большинстве электрокары, в тройку самых продаваемых машин здесь также входят Volkswagen ID.4 и Skoda Enyaq, занимающие второе и третье место соответственно

Фото: Tesla

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Самой продаваемой в 2022 году моделью в Японии стал микроавтобус Honda N-Box

Фото: Honda

В Китае лидирует BYD Song

Фото: BYD

В Индии почти весь Топ-10 самых продаваемых автомобилей — это модели Maruti Suzuki, индийского автопроизводителя, держателем контрольного пакета акций которого является японская Suzuki Motor Corporation. Самая продаваемая в Индии модель в 2022 году — Maruti Suzuki Alto

Фото: Maruti Suzuki

В Южной Корее официальным лидером продаж признан «грузовичок» Hyundai Porter, предлагаемый как с дизельным мотором, так и с электрической силовой установкой, и лишь вслед за ним идут «легковушки»: Kia Sorento — на втором месте и Hyundai Grandeur — на третьем

Фото: Hyundai

В Индонезии самая продаваемая модель 2022 года — Honda Brio

Фото: Honda

В Таиланде — Isuzu D-Max, на втором месте тоже пикап, Toyota Hillux

Фото: Isuzu

Во Вьетнаме лидирует Toyota Vios

Фото: Toyota

В Казахстане лучше всего продается Chevrolet Cobalt

Фото: Chevrolet

В Пакистане лидер продаж 2022 — Suzuki Alto. Несмотря на схожесть названий с индийским бестселлером, эти автомобили во многом различаются

Фото: Suzuki

В Турции самая популярная модель в 2022 году — Fiat Egea Sedan, в других странах этот автомобиль продается под своим оригинальными именем — Fiat Tipo

Фото: Fiat

В Израиле автомобиль, пользовавшийся наибольшим спросом в 2022 году — Kia Picanto

Фото: Kia

В России весь подиум за Lada. Третье место — у Lada Vesta, второе — у Lada Niva. В лидерах — Lada Granta

Фото: LADA

Самой продаваемой моделью в 2022 году в Германии стал Volkswagen Golf

Фото: Volkswagen

Во Франции на первом месте по продажам 2022 года — Peugeot 208. Эта же модель в лидерах в Дании и Люксембурге

Фото: Peugeot

Итальянцы за 2022 год больше всего купили Fiat Panda. На втором месте — тоже модель из Италии: Lancia Ypsilon

Фото: Fiat

В Швеции самой продаваемой моделью стал Volvo XC40

Фото: Volvo

Бренд Dacia хоть и принадлежит французскому концерну Renault Group, но «по прописке» компания румынская. Модель Dacia Logan с 2005 года занимает первое место по продажам в Румынии. 18 лет подряд, без перерыва

Фото: Dacia

В Чехии самым продаваемым автомобилем стала тоже местная модель — Skoda Octavia. Первое место по продажам она заняла еще в Австрии и Хорватии, а также в Словении. Для последней страны — это настоящее событие. Octavia положила конец 25-летнему «господству» Renault Clio. Clio можно считать «местной» — ее собирают на дочернем производственном предприятии Renault в словенском городе Ново Место

Фото: Skoda

С тех пор, как после распада Чехословакии в 1993 году Словакия провозгласила свою независимость, впервые самым продаваемым автомобилем здесь стала не модель марки Skoda. Им стал Hyundai i30

Фото: Hyundai

Испанцы тоже «проголосовали рублем» за «корейца», а именно — за Hyundai Tucson. «Национальная» модель Seat Arona лишь на третьем месте. Tucson стал самым продаваемым автомобилем еще и в Ирландии, где модель занимает это почетное первое место уже пятый раз за последние семь лет

Фото: Hyundai

В Великобритании самой продаваемой моделью 2022 года стал Nissan Qashqai, во многом это произошло благодаря тому, что автомобиль — местной сборки, что, как известно, многое облегчает. Тем не менее, это первая модель из Азии, которая возглавила британские автомобильные чарты, а также — первый внедорожник. Примечательно, что лидером прошлого года в Британии был Vauxhall Corsa, а до этого целых 12 лет первое место по продажам было у Ford Fiesta

Фото: Nissan

Toyota Yaris была признана в Европе автомобилем 2021 года. В 2022 году он стал самой продаваемой моделью в Нидерландах, Швейцарии и Греции, а также на Кипре

Фото: Toyota

В Португалии номер один в 2022 году — Peugeot 2008

Фото: Peugeot

В Венгрии отдали голоса за Suzuki S-Cross

Фото: Suzuki

В Бельгии предпочли Citroen C3

Фото: Citroen

В Молдове лидером стал Dacia Duster

Фото: Dacia

В Сербии самым популярным стала Skoda Fabia

Фото: Skoda

Компактные модели лидируют во многих странах. Так, в Колумбии на первом месте — Suzuki Swift

Фото: Suzuki

Модель номер один по продажам 2022 в Аргентине — Fiat Cronos

Фото: Fiat

Продажи в Мексике возглавил Kia Rio

Фото: Kia

Самая продаваемая машина в мире, Toyota Corolla, заняла первое место по продажам в Польше, Болгарии и Финляндии

Фото: Toyota

Toyota RAV4 стала самым продаваемым автомобилем в Украине, а также в Эстонии и Латвии

Фото: Toyota

А вот в Канаде Toyota RAV4 лишь на третьем месте, все остальные модели в Топ-5 — исключительно пикапы. В лидерах — Ford F-Series, так же как и в Соединенных Штатах Америки

Фото: FORD

Северная Америка — далеко не единственный регион, где пикапы более чем популярны. Так, Toyota Hilux стала самым продаваемым автомобилем 2022 года в ЮАР и Австралии

Фото: Toyota

В Бразилии лидирует Fiat Strada

Фото: Fiat

В Чили — Mitsubishi L200

Фото: Mitsubishi

В Новой Зеландии автомобиль номер один по продажам — Mitsubishi Outlander. Примечательно, что после того, как в августе в Новой Зеландии стартовали продажи Tesla Model Y, модель стала неимоверное популярна и по итогам продаж 2022 года заняла третье место

Фото: Mitsubishi

Есть страны, где Tesla Model Y обогнала по продажам всех конкурентов и заняла почетное первое место. И случилось это на другом конце Земли — в Исландии. И еще, ожидаемо, в Норвегии, где Топ-10 — это в принципе в подавляющем большинстве электрокары, в тройку самых продаваемых машин здесь также входят Volkswagen ID.4 и Skoda Enyaq, занимающие второе и третье место соответственно

Фото: Tesla

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Анна Килимник

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