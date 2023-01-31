На Украине сообщили о взрыве на госпредприятии в Сумской области

На территории одного из государственных предприятий в городе Шостка в Сумской области Украины произошел взрыв. В здание предприятия попала ракета, сообщили в оперативном командовании вооруженных сил Украины «Север». Пострадали двое гражданских.

«Около 18.20 (19.20 мск) на линию "102" поступило сообщение о том, что на территории одного из государственных предприятий в городе Шостка (Сумская область) произошел взрыв»,— говорится в сообщении в Telegram-канале командования.

Из сообщения следует, что попавшая в здание ракета повредила крышу здания, перекрытия и окна. В Сумской и Черниговской областях объявлена воздушная тревога, сообщило украинское издание «Страна» со ссылкой на систему оповещения граждан.

Анастасия Ларина