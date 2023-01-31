«Автомобилист» за секунду до конца овертайма проиграл «Нефтехимику» 4:3

Хоккейный клуб «Автомобилист» на выездном матче в Нижнекамске потерпел поражение в матче с местным «Нефтехимиком». Встреча завершилась в овертайме со счетом 4:3 (1:1; 1:2; 1:0;1:0).

Первый гол смог забить «Нефтехимик» на 13 минуте — Андрей Чивилев с середины льда отправил шайбу в сторону ворот «Автомобилиста», она отскоком от борта проскользнула к Андрею Белозерову, а тот отправил ее в сетку между щитков уральского голкипера (1:0). Через две минуты «Автомобилист» сравнял счет — выход два в одного и Сергей Широков рикошетом от штанги забил гол в ворота хозяев (1:1).

Во втором периоде «Автомобилист» смог выйти вперед и сразу увеличить преимущество — на 12 минуте Даниил Тарасов забил гол сразу после выигранного вбрасывания (1:2), через три минуты уральцы в большинстве закрепились в зоне хозяев, и Денис Баранцев прострелил ворота «Нефтехимика» (1:3). Нижнекамцы ответили голом Рафаэля Бикмуллина в пустой угол уральских ворот (2:3).

В третьем периоде хозяева сравняли счет — на 10 минуте команда тактически зашла в зону «Автомобилиста», и Семен Кизимов отправил шайбу под мышкой уральского вратаря (3:3).

В овертайме «Автомобилист» остался в меньшинстве из-за удаления Стефана да Косты за подножку, «Нефтехимик» обрушил шквал атак на ворота гостей и за секунду на финальной сирены увеличил счет, выйдя из матча победителем (4:3).

«Автомобилист» занимает второе место в турнирной таблице Восточной конференции, имея в запасе 73 очка. Лидерство сохраняет «Сибирь» (75).

До конца регулярного чемпионата КХЛ свердловчанам осталось провести 11 матчей. Следующий состоится 3 февраля в Екатеринбурге с челябинской командой «Трактор».

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Катерина Якушева