Mercedes-PERMM

Краевые власти определились с новой локацией музея со­временного искусства PERMM — будущей осенью экспозиция займет площади автосалона Mercedes-Benz у телефонного завода «Телта», который уже сдает в аренду помещения для художественной галереи. Сейчас музей арендует торговый центр у «Сатурн-Р», владелец которого Александр Репин находится в длительном конфликте с краевыми властями. Впрочем, минкульт связывает переезд с тем, что автосалон больше в два раза по площади, что дает PERMM новые возможности для развития.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Музей современного искусства PERMM в этом году переедет в здание автосалона «Телта-МБ» (ул. Крисанова, 4), где продают автомобили Mercedes-Benz. Как сообщили в пресс-службе краевого минкульта, здание автоцентра в Дзержинском районе Перми учреждение арендует. Работа над созданием концепции нового музейного пространства начнется в апреле. Завершить переезд планируется осенью.

С 2013 года музей совриска размещается в здании ТЦ компании «Сатурн-Р» (б. Гагарина, 24). «Так как данное здание изначально предназначалось под торговые площади, в нем не были учтены особенности, необходимые для музейной деятельности. Кроме того, недостаток площадей вынудил разместить фондохранение в других помещениях»,— пояснили в минкульте. В министерстве отметили, что помещения в будущем здании дают музею новые возможности развития: «Существующая площадь музея — 3,9 тыс. кв. м, в новом здании она увеличится до 7,2 тыс., что позволит выставлять больше экспонатов, а также демонстрировать большие инсталляции».

После переезда в здание по ул. Крисанова, 4 у музея появится постоянная экспозиция. Также планируется создать зону открытого хранения, что позволит посетителям увидеть эксклюзивные предметы.

В минкульте заметили, что пока не могут назвать стоимость аренды площадей автоцентра. По данным профессиональных сайтов о недвижимости, в 2020–2021 годах здание на ул. Крисанова сдавалось за 6,1 млн руб. в месяц.

Музей совриска должен был размещаться в здании по б. Гагарина, 24 до окончания реконструкции здания бывшего Речного вокзала, которое PERMM занимал ранее. Однако в 2017 году здание вокзала передали под патриотическую выставку «Россия — моя история». Два года назад краевые власти стали подыскивать новое место для музея. Владельцем здания, которое пока арендует PERMM, является холдинг «Сатурн-Р» Александра Репина. С 2020 года между компанией и краевыми властями развился конфликт, связанный с возведением IV очереди ЖК «Арсенал». На фоне судебных разбирательств с застройщиком региональные власти рассматривали такие площадки для музея, как бывший завод им. Шпагина, здание бывшей поликлиники по ул. Лебедева, 11, ТЦ «Магнат» у набережной. При этом в конце 2022 года PERMM и «Сатурн-Р» продлили договор аренды еще на год, и она увеличилась с 16 до 18 млн руб.

В трехэтажном здании по ул. Крисанова, 4 долгое время работает автосалон официального дилера Mercedes-Benz. В 2022 году на фоне СВО многие иностранные бренды автомобилей ушли из РФ, доставка иномарок в страну стала затруднительной, автоконцерн Mercedes-Benz продал свои российские активы. Владелец и управляющий ООО «Телта-МБ» Игорь Морозов тогда сообщал, что закрывать салон не планирует. На этот раз связаться с Игорем Морозовым не удалось.

В «Телта-МБ» «Ъ-Прикамье» сообщили, что салон Mercedes-Benz продолжает работу. В прошлом году краевые власти арендовали у подконтрольного тому же Игорю Морозову телефонного завода «Телта» помещения в здании напротив автосалона для нужд Пермской художественной галереи.

Александр Репин рассказал «Ъ-Прикамье», что не знает о намерениях PERMM съехать. «Музей в любом случае будет арендовать здание в течение года. В случае переезда в другие помещения подготовка проекта перепланировки займет определенное время, потом будет вестись сама перепланировка и прочие работы»,— рассуждает собеседник. Если здание освободится, «Сатурн-Р» будет искать другого арендатора или разместит в нем свои под­разделения.

По мнению координатора проектов фонда «Новая коллекция» На­дежды Агишевой, в ситуации, когда долгие годы музей был лишен возможности проектировать свое развитие и развитие своей инфраструктуры, решение о переезде надо воспринимать как возможность выйти на новый этап в коммуникации с аудиториями. «Увеличение качества и размера экспозиционных площадей открывает для музея возможности для показа коллекции, которая сейчас доступна только в составе выставок. Кроме этого, музей сможет изменить среду этого микрорайона»,— подчеркнула госпожа Агишева.

Гендиректор АН «Респект» Алексей Ананьев считает, что здание автосалона по ул. Крисанова, 4 подходит для PERMM: «У него удачное местоположение, имеется большая парковка, к нему можно подъехать с разных сторон. Правда, не ходит близко общественный транспорт, но, думаю, подняться туда с ул. Петропавловской будет нетрудно». Господин Ананьев полагает, что арендная ставка за полезные площади в здании «Телты» может составлять от 500 руб. за кв. м в месяц. Но с учетом того, что арендатор снимет все помещения, он может попросить скидку порядка 20–25% от рыночной стоимости объекта.

Евгения Ахмедова