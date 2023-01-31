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Депутатским духом пахнет

«Единая Россия» призвала депутатов заняться патриотическим воспитанием молодежи

Прикамское отделение «Единой России» выступило с предложением о вовлечении всех депутатов любого уровня в патриотическое воспитание детей. Народным избранникам предлагается проводить в учебных заведениях Перми «Уроки мужества». Сейчас проект находится в проработке у министерства образования Пермского края. Представители партий согласны с тем, что роль депутатов в патриотическом воспитании должна усиливаться, но степень их участия должна определяться индивидуально.

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Вячеслав Григорьев вчера на заседании совета местного самоуправления выступил с предложением о полном вовлечении депутатов всех уровней в патриотическое воспитание. Он пояснил, что в рамках поручения президента России и губернатора Пермского края проводятся мероприятия по усилению воспитательной работы в школах, вузах и сузах.

«Кроме нас с вами, детей наших воспитывать в том духе, в котором мы хотим, никто не будет. Кроме нас, родителей и школ»,— пояснил депутат. По его словам, дети узнают информацию из пабликов, и там она односторонняя. Господин Григорьев отметил, что сейчас министерство образования и науки готовит соответствующий контент. «Я выхожу к вам с предложением о полном вовлечении в этот процесс депутатов всех уровней: муниципальных, Законодательного собрания. Депутатам от партии „Единая Россия“ соответствующая установка будет дана. Это будет их партийное поручение. Прошу использовать их как ресурс, потому что им придется общаться с детьми, отвечать на неудобные, может быть, вопросы. Но, повторю, кроме нас, этого никто не сделает»,— подчеркнул депутат.

Приступить к работе в учебных заведениях планируется в середине февраля. Вячеслав Григорьев посоветовал коллегам составить список людей, которые будут заниматься этими вопросами. «Это лидеры общественного мнения: депутаты, военные комиссары. И работа будет вестись на постоянной основе»,— уточнил секретарь.

Напомним, по итогам встречи 2 января с матерями участников СВО президент Владимир Путин утвердил перечень поручений. Одно из них адресовано Минкультуры совместно с Минпросвещения России, высшим должностным лицам субъектов РФ — создать общественные пространства, арт-объекты и школьные музеи, посвященные участникам СВО, проявившим отвагу, мужество и героизм, и проводить в школах уроки по этой теме.

Отметим, что вопрос патриотического воспитания также поднимался на заседании Пермской городской думы, прошедшем на прошлой неделе. Парламентарии выразили обеспокоенность нехваткой патриотического воспитания и предложили усилить его за счет развития молодежных движений, цензуры и привлечения к работе с молодежью представителей РПЦ. Депутаты Законодательного собрания пошли дальше — они готовы сами общаться с детьми.

Представители других партий заявляют, что уже имеют такие инициативы. Лидер фракции «Справедливой России — За правду» в краевом парламенте Вероника Куликова рассказала «Ъ-Прикамье», что с подобным предложением обращалась в краевое правительство осенью прошлого года, после чего была проведена серия уроков с участием партийных активистов.

Руководитель фракции ЛДПР Олег Постников напомнил о существовании проекта «Парламентские уроки», в рамках которого депутаты заксобрания встречаются со студентами, школьниками и учащимися сузов. Эти уроки направлены на формирование правильного отношения к стране, к органам власти. По мнению господина Постникова, можно было бы скорректировать тематику «Парламентских уроков» в сторону патриотического воспитания. «Если предложить депутатам конкретные методические материалы, проект мог бы носить парламентский характер»,— считает господин Постников. Он подчеркнул, что Закон Пермского края от 02.06.2018 № 229 «О патриотическом воспитании граждан Российской Федерации, проживающих на территории Пермского края» принимался депутатами всех фракций, поэтому вряд ли кто-то из них откажется участвовать в проекте, он должен быть межпартийным.

Лидер фракции «Единая Россия» в краевом парламенте Юрий Борисовец отмечает, что патриотическое воспитание — федеральный тренд, который будет только усиливаться. «И депутаты в этом тренде должны занять свое достойное место, с этим сложно не согласиться»,— сказал депутат. В то же время, по его мнению, процесс привлечения депутатов к патриотическому воспитанию — «это не субботник, когда все встали и пришли, а сложный методологический процесс». «Народные избранники должны в него вписываться исходя из своих возможностей. Доля их участия будет зависеть от профессиональной подготовки. Надо понимать, что кто-то может работать с молодежью, а кто-то может помочь чем-нибудь другим. Полагаю, что региональное отделение определит роль в этом процессе каждому депутату»,— говорит политик.

Ирина Суханова

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