Попавший в секс-скандал бывший защитник шведского «Юргордена» перешел в «Кубань»

Гвинейский футболист, бывший защитник шведского «Юргордена» Амаду Думбуя перешел в ФК «Кубань», сообщается в Telegram-канале клуба.

Фото: ФК "Кубань"

«Сегодня утром 20-летний футболист принял участие в первом для себя тренировочном занятии», – говорится в сообщении.

По данным «Чемпионата», в октябре прошлого года Амаду предъявили обвинение в совершении насильственных действий сексуального характера вотношении 20-летней девушки и правонарушениях, связанных с наркотиками. Окружной суд снял обвинения в сексуальном насилии, но признал Амаду виновным в преступлениях с запрещенными веществами. 12 января 2023 года шведский клуб решил разорвать контракт с футболистом, который успел принять участие в 12 матчах в составе клуба и отметиться одним голом.

Футболист намерен обжаловать приговор.

Наталья Решетняк

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