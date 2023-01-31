Кадры решают

В Пермском государственном национальном исследовательском университете меняется ректор. Дмитрий Красильников, в отношении которого после массового убийства на территории вуза было возбуждено уголовное дело, покидает должность. В минувший понедельник он был экстренно госпитализирован. В качестве врио ректора ПГНИУ 1 февраля может быть представлен Игорь Германов, возглавляющий управление кадровой политики университета, ранее он занимал должность проректора вуза. Источники «Ъ-Прикамье» говорят, что с господином Германовым будет заключен годовой контракт. По их данным, срок назначения ректора «на постоянной основе» ни уставом ПГНИУ, ни законодательством не определен.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ПГНИУ Фото: ПГНИУ

В Пермском государственном национальном исследовательском университете (ПГНИУ) на 1 февраля запланировано заседание Ученого совета, где один из замов главы Минобрнауки Валерия Фалькова должен представить врио ректора. На эту должность назначен Игорь Германов, который до последнего времени возглавлял управление кадровой политики университета. Господин Германов окончил исторический факультет ПГНИУ в 1996 году, но дальнейшая его деятельность связана с социологией, по этой специальности он защитил кандидатскую диссертацию в 1999 году. В 2015–2020 годах Игорь Германов занимал должность проректора по развитию персонала, социальной политике и внеучебной работе, а до этого возглавлял профсоюзную организацию университета. Он был членом управленческой команды Игоря Макарихина, который возглавлял вуз с 2010 по 2020 год.

51-летний Дмитрий Красильников, который руководил университетом с июля 2020 года, в минувший понедельник был госпитализирован прямо с рабочего места. По одной из версий, перед этим ему сообщили из Минобрнауки о смене руководства вуза. В пресс-службе университета факт госпитализации Дмитрия Красильникова подтвердили, уточнив, что он находится на больничном. Его контракт с Минобрнауки РФ должен заканчиваться в 2026 году.

После массового убийства в университете в 2021 году в отношении Дмитрия Красильникова, проректора Павла Блуся и еще одного сотрудника вуза было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не соответствующих требованиям безопасности, повлекших смерть двух и более лиц). По версии следствия, проверяя здания кампуса университета на антитеррористическую защищенность, они не отразили в документах факты отсутствия необходимого оборудования. В результате во время нападения на вуз находившиеся на территории кампуса люди не смогли своевременно переместиться в безопасное место. Расследованием дела уже дольше девяти месяцев занимается ГСУ СКР, но о его результатах не сообщалось. Никто из фигурантов своей вины не признает. По данным собеседников «Ъ-Прикамье», на минувшей неделе их процессуальный статус оставался прежним.

Как говорят источники, согласно существующей практике, с врио ректора будет заключен срочный контракт на год. «Решение об утверждении „на постоянной основе“ может быть принято после прохождения этого своеобразного испытательного срока»,— полагает один из них. Согласно уставу, ректор ПГНИУ назначается решением Минобрнауки из числа кандидатур, представленных наблюдательным советом университета. Кроме того, после отставки руководителя вуза прекращается и действие контрактов проректоров. По словам источников, о кадровых перестановках в руководстве вуза говорить пока рано, но их стоит ожидать в ближайшие месяцы.

Как сообщает телеграм-канал «Реальная Пермь», краевые власти видели на месте ректора Екатерину Черепанову, которая сейчас занимает должность заместителя министра образования и науки Пермского края.

Собеседник «Ъ-Прикамье», близкий к руководству вуза, говорит, что решение о назначении врио ректора вряд ли было принято без консультаций с властями региона. «В статусе временно исполняющего руководитель университета может быть достаточно долго,— рассказывает он.— Насколько я знаю, никаких ограничений в законодательстве по этому поводу нет. А дальше Минобрнауки, согласно уставу, должно учитывать мнение наблюдательного совета». Как отметил источник, на вечер 31 января члены Ученого совета ПГНИУ о планируемом заседании еще не были уведомлены.

Дмитрий Астахов