Прикамское предприятие поддержало российский Forbes

Издание Forbes Russia, испытывающее финансовые сложности, прилучило поддержку от «Уралкалия». Как сообщает РБК, заем от компании «Уралкалий» получил Магомед Мусаев (владелец «АС Рус Медиа», издатель Forbes Russia). Издателю российского Forbes потребовалось финансирование для «полноценной работы и развития» медиа. Заем является краткосрочным, а доли в компании-издателе в качестве залога в сделке не задействованы. Смена собственника Forbes сторонами сделки также не обсуждается.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

«Мы поддерживаем коллектив талантливых и опытных журналистов и разделяем их стремление к развитию ведущего бизнес-издания в России»,— сообщил Дмитрий Коняев, гендиректор «Уралхима», материнской компании «Уралкалия».

В 2022 году у российского издания Forbes появились проблемы, связанные с резким падением рекламных доходов. Весной 2022-го Forbes приостановил выход печатной версии журнала.