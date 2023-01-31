В администрациях Белгорода и Тамбова прошли кадровые перестановки

Пост заместителя главы администрации Белгорода – руководителя комитета финансов и бюджетных отношений покинул Андрей Дятлов. Это произошло «в связи с истечением срока трудового договора» , соответствующее распоряжение подписано 31 января, сообщили в мэрии.

Глава Тамбова Максим Косенков на сегодняшней встрече с руководителями образовательных учреждений города представил нового председателя комитета образования администрации города Ирину Васильеву. На протяжении последних 12 лет она возглавляла школу №22, до этого этого работала заместителем директора в школе №32 и лицее №28. До этого преподавала физику.

Прежний руководитель тамбовского комитета образования Евгений Выжимов возглавил новую школу №2 в микрорайоне Телецентр. Она должна начать работать с ближайшего учебного года.

Андрей Цветков