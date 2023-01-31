Путин поручил продумать создание центров помощи людям в трудной ситуации

Президент Владимир Путин поручил правительству и главам регионов продумать оказание помощи гражданам, которые находятся в трудной жизненной ситуации. Доклад по этому вопросу надо представить до 1 мая, говорится в перечне поручений по итогам декабрьского заседания Госсовета.

В рамках поддержки оказавшимся в трудной ситуации людям предложено создать общественные центры помощи. Их предлагается организовать на базе социально ориентированных некоммерческих организаций, госучреждений или региональных штабов Общероссийской акции взаимопомощи «#МыВместе». В случае создания эти центры получат господдержку.

Для преодоления трудной жизненной ситуации нуждающиеся семьи в России могут использовать средства социального контракта. При определенных условиях можно получить адресную социальную помощь.

Мария Федотова