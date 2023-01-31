Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Путин поручил продумать создание центров помощи людям в трудной ситуации

Президент Владимир Путин поручил правительству и главам регионов продумать оказание помощи гражданам, которые находятся в трудной жизненной ситуации. Доклад по этому вопросу надо представить до 1 мая, говорится в перечне поручений по итогам декабрьского заседания Госсовета.

В рамках поддержки оказавшимся в трудной ситуации людям предложено создать общественные центры помощи. Их предлагается организовать на базе социально ориентированных некоммерческих организаций, госучреждений или региональных штабов Общероссийской акции взаимопомощи «#МыВместе». В случае создания эти центры получат господдержку.

Для преодоления трудной жизненной ситуации нуждающиеся семьи в России могут использовать средства социального контракта. При определенных условиях можно получить адресную социальную помощь.

Мария Федотова

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...