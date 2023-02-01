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Фигурант дела Экопромбанка признан банкротом

Арбитражный суд Пермского края 30 января признал банкротом Сергея Фирсова, бывшего подельника экс-председателя правления Экопромбанка Андрея Туева, и ввел в отношении него процедуру реализации имущества. С иском о признании бизнесмена банкротом обратился сам Экопромбанк, сумма требований к господину Фирсову составила 295 млн руб.

Приговор Сергею Фирсову был вынесен Ленинским судом Перми в январе 2020 года. Бизнесмена признали виновным в пособничестве бывшему председателю правления ОАО АКБ «Экопромбанк» Андрею Туеву при хищении 249,6 млн руб. и отмывании 35 млн руб. Господин Фирсов был руководителем ООО «Рейс», которому банк выдал ничем не обеспеченный заем. В итоге общество свои обязательства по возврату денежных средств не исполнило. Суд назначил Сергею Фирсову наказание в виде лишения свободы сроком на четыре с половиной года. Минувшим летом суд заменил наказание с лишения свободы на ограничение, что позволило ему оставшийся срок отбывать дома.

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