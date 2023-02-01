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Торги по продаже музея «Мотовилихи» отменены

Торги по продаже имущественного комплекса музея ПАО «Мотовилихинские заводы» отменены. Как указано в сообщении, размещенном в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве, основанием для отмены послужило соответствующее предписание Управления Федеральной антимонопольной службы по Пермскому краю от 20 января.

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Музей относится к непрофильному имуществу «Мотовилихи», которая с 2018 года находится в банкротстве. Это были третьи торги по продаже музейного комплекса. Так как двое предыдущих торгов не состоялись из-за отсутствия заявок, эти проходили в форме публичного предложения. Начальная цена актива была определена в 107,5 млн руб., в последнем периоде она снизилась до 16,1 млн руб.

Прием заявок на участие в последних торгах должен был завершиться 5 декабря 2022 года, но незадолго до этого их приостановили из-за поступившей в Пермское УФАС жалобы. Заявителем выступило ООО «Вправе», принадлежащее Ларисе Селивановой, которая выступает соучредителем близкого к руководству Пермского края благотворительного фонда «Губерния». Жалоба компании была признана необоснованной. После этого на торги поступила новая жалоба — от подконтрольной краевому минкульту АНО «Агентство новых технологий». Источники «Ъ-Прикамье» сообщали, что жалобы были поданы из-за интереса к активу частных структур, которые планируют использовать его нецелевым способом, в то время как власти региона намерены получить комплекс в краевую собственность, чтобы сохранить музей. В середине января в УФАС сообщили, что признали жалобу АНО обоснованной.

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