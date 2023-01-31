Кубанским аграриям могут передать в аренду смежные лесополосы

Смежные с сельхозземлями лесополосы могут предоставлять без торгов фермерам Краснодарского края. Такую возможность обсуждали на встрече губернатора Кубани Вениамина Кондратьева с депутатами Госудумы, передает пресс-служба краевой администрации.

По данным властей, аграрии готовы арендовать лесополосы для расчистки и дальнейшего содержания. Сейчас в госсобственности региона находятся 5,5 тыс. земельных участков общей площадью около 37 тыс. га, занятых лесополосами. Только 2,5% этих земель арендуют сельхозпроизводители.

«Регион согласен сдавать в аренду смежные с сельхозземлями лесополосы без торгов и с минимальной платой, но вопрос необходимо решать на федеральном уровне», - отметил Вениамин Кондратьев.

Он добавил, что инициативу уже направили в Госдуму, законопроект находится на рассмотрении.

Наталья Решетняк

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