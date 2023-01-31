Вице-губернатор Петербурга Линченко посоветовал горожанам «не связывать свою судьбу» с девелопером Seven Suns

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Николай Линченко, курирующий строительную отрасль, резко раскритиковал девелоперскую компанию Seven Suns из-за ее отказа строить и передавать в госсобственность социальные объекты. На пресс-конференции в «Интерфаксе» он отметил, что СК «уже по факту нарушила взятые на себя обязательства».

Как передает 31 января «Фонтанка» слова господина Линченко, в настоящее время есть опасения по поводу строительства второй и последующих очередей проекта «Светлый мир внутри» в районе санатория «Дюны» на Приморском шоссе.

«Даже первая очередь, введенная в эксплуатацию, сейчас не обеспечена социальной и транспортной инфраструктурой в соответствии с нормативами градостроительного проектирования. И я на всякий случай предостерегаю горожан от того, чтобы связывать свою судьбу с данной девелоперской группой»,— сказал вице-губернатор.

В ответ на это в компании e. Development, возводящей новые очереди квартала «Мир внутри» пояснили, что проект по законодательству жильем не является и запустится как санаторно-курортное учреждение. Тем не менее рядом уже построены и планируется открытие множества социально-досуговых объектов, включая детские и медицинские.

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