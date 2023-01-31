В Таганроге планируется строительство ж/д переезда в микрорайоне Михайловка

Железнодорожный переезд из микрорайона Михайловка в сторону микрорайона Андреевского планируется построить за внебюджетные средства, сообщает пресс-служба администрации Таганрога.

Как сообщили власти города, сейчас ведутся обсуждения планов строительства. По данному вопросу прошло заседание в Министерстве транспорта Ростовской области. Переезд должен разгрузить существующие линии и улучшить дорожную инфраструктуру города.

«Застройка северного района ведется активными темпами, уже сейчас население новых микрорайонов составляет порядка 50 тыс. жителей, существующие пересечения с железной дорогой в пиковые часы перегружены», — отмечается в сообщении пресс-службы администрации Таганрога.

Анастасия Назарова