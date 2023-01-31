Hublot не устает придумывать достойную оправу турбийону

Главной технологической премьерой марки Hublot на январской Часовой неделе LVMH стала модель Big Bang Tourbillon Automatic Yellow Neon SAXEM в прозрачном лимонно-желтом корпусе из материала SAXEM. По существу, SAXEM (Sapphire Aluminium oXide Earth Mineral) — разновидность искусственного сапфира, так как его основу тоже составляет оксид алюминия. Флуоресцентная «кислотная» расцветка получена путем введения в состав редкоземельных лантаноидов — тулия и гольмия, а также хрома. В результате трехлетних опытно-конструкторских работ инженеры и технологи Hublot добились равномерной и насыщенной — вне зависимости от угла зрения — окраски без ущерба для прозрачности и прочностных характеристик, присущих искусственному сапфиру. Ранее SAXEM изумрудно-зеленого цвета использовался в 2019 году в лимитированной модели Hublot Big Bang MP-11 Power Reserve 14 Days Green SAXEM.

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На сей раз корпус диаметром 44 мм и толщиной 14,4 мм из инновационного материала получил еще более впечатляющее содержание: автоматический мануфактурный механизм с турбийоном и 72-часовым запасом хода, обеспечиваемым микроротором. Компоновка механизма обеспечивает симметричную архитектуру и эстетическую притягательность: каретка одноминутного турбийона, расположенная у отметки «6 часов», визуально уравновешена микроротором, доступным для обозрения сквозь скелетированный циферблат в положении «12 часов». Серебристое покрытие деталей механизма, а также головки шести титановых винтов с H-образными шлицами на безеле и заводная коронка из титана создают контраст с прозрачным корпусом и каучуковым ремешком того же неоново-желтого цвета.

Часы, оцененные маркой в 200 тыс. швейцарских франков, будут выпущены в 50 экземплярах.

Юрий Хнычкин