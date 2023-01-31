На реконструкцию ЦПКиО в Екатеринбурге может потребоваться до 3,5 лет

Масштабная реконструкция Центрального парка культуры и отдыха имени В. В. Маяковского (ЦПКиО) может занять 2,5-3,5 года при наличии «быстрого финансирования». Об этом «Ъ-Урал» рассказал директор парка Павел Зубакин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

«В ближайшее время получим проект планировки, увязывающий парк с генпланом Екатеринбурга, после этого будет возможность приступить к техзаданию на проект и определить стоимость всей реконструкции. Когда узнаем стоимость, сможем договариваться с инвесторами о начале работ. При идеальном шторме и с учетом того, что мы сокращаем финальный срок, уже сейчас благоустраивая некоторые зоны, на реализацию проекта может уйти 2,5-3,5 года»,— пояснил господин Зубакин.

Он отметил, что в парке почти закончили реконструкцию летней эстрады. «Это площадка на 1,2 тыс. человек. 17 августа мы дадим на ней первый концерт с участием Свердловской филармонии. Летняя эстрада может быть одним из подарков к 300-летию города»,— отметил Павел Зубакин, добавив, что на реконструкцию объекта парк Маяковского получил 215 млн руб.

Новая «дорожная карта» реконструкции ЦПКиО была представлена директором парка Павлом Зубакиным на заседании комиссии думы Екатеринбурга по городскому хозяйству осенью 2021 года. В ней сохранена основная идея голландского бюро Svesmi — идея функционального зонирования территории. В частности, внутри парка предлагали сформировать фудкорт, амфитеатр, цветники, танцплощадку, скейт-площадку и другие зоны. Предполагалось, что после масштабной реконструкции объем доходов парка Маяковского может составить от 300 до 500 млн руб., а емкость бизнеса может вырасти в 1,5–2,5 раза.

В октябре прошлого года Комиссия по рассмотрению вопросов градостроительной деятельности и земельного пользования мэрии Екатеринбурга утвердила решение о масштабной реконструкции ЦПКиО.

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