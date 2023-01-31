В 2022 году прокуратура выявила более 480 нарушений при подаче тепла в многоквартирные дома Кубани

В минувшем году органами прокуратуры было выявлено более 480 нарушений фактов приостановки подачи отопления и горячего водоснабжения в квартиры жителей Кубани. Составлено свыше 320 актов реагирования. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

К примеру, по данным ведомства, в ходе проверки в Краснодаре были выявлены нарушения при организации теплоснабжения потребителей 8 многоквартирных домов. Выяснилось, что теплоснабжающая организация не выполнила поставку исправного теплоносителя.

Прокуратура Прикубанского административного округа города Краснодара привлекла к дисциплинарной ответственности виновное лицо. По инициативе прокуратуры округа теплоснабжающая организация и должностное лицо были привлечены к административной ответственности по ст. 7.23 КоАП РФ (нарушение нормативов обеспечения населения коммунальными услугами). Меры реагирования по подобным нарушениям также предприняли прокуроры Новороссийска, Центрального и Карасунского административных округов Краснодара, Анапский межрайонным прокурор и другие.

Екатерина Мухамедова

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