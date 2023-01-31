Жителя Челябинска будут судить за мошенничество на 9 млн рублей

Завершено расследование уголовного дела жителя Челябинска, обвиняемого в мошенничестве, незаконной банковской деятельности и создании подставных юридических лиц. Материалы направили на рассмотрение в суд, сообщают в ГУ МВД региона.

Следствие установило, что 48-летний горожанин в 2019–2020 годах действовал на территории Челябинской, Свердловской и Курганской областей. С целью заработка он незаконно оформил восемь юридических лиц на подставных людей. Челябинец занимался незаконным обналичиванием средств обращавшихся к нему граждан, организаций и индивидуальных средств. Для этого он переводил деньги по определенной схеме, что создавало видимость финансово-хозяйственной деятельности.

Всего горожанин совершил 11 преступных эпизодов, в ходе которых он незаконно вывел в наличный оборот 9 млн руб. Часть средств от проведенных операций он оставлял себе как вознаграждение.

В ходе расследования фигурант находился под подпиской о невыезде. Ранее к уголовной ответственности он не привлекался.