Бриллианты января

Вслед за домами высокой моды новые коллекции в ходе парижской Недели haute couture представили и главные апологеты ювелирного искусства.

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Cartier

Представлена третья и финальная глава бестиария Beautes du Monde, «Красоты мира», в которую вошли украшения, вдохновленные представителями животного мира. Например, колье Splendens из белого золота со шпинелью и бриллиантами — воплощение красных бойцовых рыбок, а колье Ocelle из платины с опалами, изумрудами, бриллиантами и черным лаком — ювелирная версия павлиньих перьев.

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Dior

Креативный директор ювелирного направления Виктуар де Кастеллан снова возвращается к любимому мотиву из мира haute couture — кружеву. Первый раз она обращалась к нему десять лет назад в коллекции Dear Dior, а затем через пять лет в Dior Dior Dior. В новой коллекции Dearest Dior, которую де Кастеллан показала в особняке на улице Волней в двух шагах от Вандомской площади, 77 изделий: колье, кольца toi et moi, браслеты с цветочными кантиками Dior Gallon, как на жакетах, заколки для волос, броши и редкость для Виктуар — абсолютно симметричные серьги. Каждое украшение — ода кутюрным техникам, где рубины, турмалины, бриллианты и разноцветные сапфиры искусно переплетаются с кружевом из золота и платины (крепления камней едва заметны), как пайетки и стразы на драгоценных вышивках дома.

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Chopard

Новая традиция для сопрезидента и креативного директора Chopard Каролины Шойфеле — представлять в январе украшения с крупными самоцветами Exceptional Stones и показывать драгоценные камни и эскизы, по которым в скором времени будут созданы украшения из линии Red Carpet. Здесь все внимание не столько на дизайн (драгоценности с крупными камнями у Каролины, как правило, выглядят достаточно классически), сколько на каратность, редкость и характеристики сапфиров, бриллиантов, изумрудов, рубинов и турмалинов Параиба. Хайлайты коллекции — массивное колье с центральным желтым бриллиантом огранки «подушка» больше чем в 100 карат, которое уже носила на красной ковровой дорожке Джулия Робертс, и барочные серьги из белого и розового «этичного» золота с розовыми сапфирами и бриллиантами. Мы их непременно скоро увидим на светских мероприятиях: от церемонии вручения «Оскаров» до Каннского фестиваля.

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Boucheron

На этот раз креативный директор Boucheron Клер Шуан вдохновилась легендарным украшением дома — двойной брошью королевы Елизаветы II в стиле ар-деко, которую отец Георг VI подарил ей на 18-летие. Отсюда название коллекции — Like a Queen, «Как королева». Как рассказывает Клер, идея пришла три года назад: «Что мне больше всего нравится в этой броши — ее сентиментальная ценность. Королева Елизавета носила ее на протяжении всей своей жизни». В новой версии легендарное украшение перевоплощается в браслет-манжету с аквамаринами и синим лаком, клипсы с разноцветными сапфирами, броши с розовыми турмалинами, кольца-трансформеры с бриллиантами и серьги с изумрудами, жемчугом и рубинами.

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Louis Vuitton

Вторая и финальная глава коллекции Spirit, прославляющая дух и характер создателя дома Луи Виттона (первую часть Louis Vuitton представили прошлым летом в Марракеше), состоит из 30 сетов, которые по задумке креативного директора часового и ювелирного направления Франчески Амфитеатрофф делятся на четыре главы: Destiny («Судьба») с рубинами, Liberty («Свобода») с бриллиантовым паве, повторяющим фирменные шашечки, Radiance («Яркость») со спессартинами и Fantasy («Фантазия») с золотыми шевронами, бриллиантами запатентованной «звездной» огранки и желтыми сапфирами.

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Gucci

Итальянский дом представил третью главу иконический коллекции Hortus Deliciarum (лат. «Сад наслаждений»), которую бывший креативный директор модного направления и большой фанат украшений Алессандро Микеле запустил еще в 2019 году. Камерная презентация прошла в бутике марки на Вандомской площади, основной акцент — на украшения из белого золота: кольцо на два пальца с цитринами и перидотами, кольца-печати с разноцветными турмалинами в форме сердца, бриллиантовые серьги-шандельеры и браслеты в форме драгоценных сказочных животных.

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De Beers

Ювелирная марка показала первую часть новой коллекции Metamorphosis («Метаморфозы»), вдохновленную чудесами природы и смены сезонов. Главное внимание — на украшения-трансформеры и натуральные краски, где зеленый титан символизирует приход весны, синий титан — самые холодные дни года, желтые бриллианты — лето, белые — зиму, а розовые и коричневые — первые дни осени.

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Piaget

Piaget представили третью и заключительную главу коллекции Solstice с романтичным названием Esta noite e nossa para sempre («Эта ночь будет нашей навсегда») — рассказ о ночном сиянии неба. В нее вошли семь украшений: колье с бриллиантами огранки маркиза и аквамаринами, три кольца с бриллиантами и сапфирами, бриллиантовые серьги-шандельеры и две пары ювелирных часов — одни с браслетом, отделанным бриллиантами и рубинами, и циферблатом, усыпанным бриллиантовым паве, другие — с опаловым циферблатом и браслетом, инкрустированным сапфирами и бриллиантами.

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Cindy Chao

Тайваньский ювелир Синди Чао вернулась в Париж (из-за ковидных ограничений ей приходилось отменять свою поездку несколько раз), где представила публике две новые парные драгоценные броши, вдохновленные плодами кардамона, с изумрудами в 80 карат и разноцветными бриллиантами и сапфирами, гранатами, цаворитами и александритами.

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Лидия Агеева