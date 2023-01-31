ВТБ перевел более половины банкоматов на российское ПО

ВТБ перевел более половины своей банкоматной сети на российское ПО. Об этом сообщает пресс-служба кредитной организации.

Решение позволяет избежать дополнительных доработок и необходимости докупать лицензии на каждый новый банкомат. Проект планируется завершить уже в текущем году.

В декабре 2022 года банк приступил к тестированию опытно-промышленного образца банкомата SAGA S-200 ATM российского производства. Проводится проверка соответствия устройства основным критериям выбора новых моделей: высокому уровню технологической базы и надежности.

Евгений Чернов