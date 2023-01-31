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обновлено 16:53

В 2022 году объем инвестиций в краевой промышленности стал наибольшим за последнюю пятилетку

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин провел рабочую встречу с вице-премьером — министром промышленности и торговли Пермского края Алексеем Чибисовым, на которой обсудили ключевые итоги отрасли за 2022 год и планы на 2023–2025 годы. Об этом сообщает пресс-служба краевого правительства.

По словам господина Чибисова, в 2022 году в Прикамье удалось на высоком уровне сохранить индекс промышленного производства. За 11 месяцев 2022 года он составил 98%. Наибольшие темпы роста показали производства готовых металлических изделий, лекарственных средств, бумажной продукции. Крупнейшие предприятия региона смогли выстроить новые логистические цепочки с экспортерами и приобрести дополнительные каналы сбыта продукции. За 11 месяцев прошлого года ими было отгружено продукции, выполнено работ и услуг по промышленным видам деятельности почти на 7 трлн руб. В том числе этому способствовали железнодорожные грузоперевозки. «В планах на 2023 год — продолжить взаимодействие с АО “РЖД” по этому направлению и обеспечить стабильную отгрузку продукции наших предприятий»,— рассказал Алексей Чибисов.

Анализируя итоги прошлого года в промышленности, глава краевого минпромторга отметил, что отрасль работает стабильно. Сейчас в ней задействовано 67 крупных, 274 средних и 4787 малых предприятий. По ряду показателей они достигли амбициозных результатов: помимо роста объема гособоронзаказа, удалось сохранить объем запланированных промышленниками инвестиций. За девять месяцев 2022 года он составил рекордные за последние пять лет 170,5 млрд руб. Численность сотрудников, занятых в промышленных видах деятельности, составляет около 232 тыс. человек. Алексей Чибисов отметил, что практически каждый пятый житель из числа трудоспособного населения Прикамья трудится в промышленности. «За 2022 год средняя заработная плата на обрабатывающих производствах увеличилась на 15% и составляет сейчас 56 тыс. руб.»,— добавил он.

По данным краевого минпромторга, в регионе реализуется 80 инвестпроектов на общую сумму 1,1 трлн руб. Для поддержки инвестиционной активности в Прикамье действует ряд механизмов, таких как специнвестконтракты и льготы особой экономической зоны. Одним из крупнейших проектов потенциальных резидентов ОЭЗ «Пермь» является инициатива АО «ОДК — Пермские моторы» по созданию производственного комплекса для изготовления авиационных двигателей. Объем инвестиций оценивается на сегодняшний день в 71,3 млрд руб. Еще один проект — расширение производства встраиваемой техники от АО «Газпром бытовые системы». Объем инвестиций составит не менее 4 млрд руб.

В 2022 году Фонд развития промышленности одобрил льготные займы для 22 проектов на общую сумму 6,3 млрд руб., из которых 250 млн было выделено региональным ФРП. Алексей Чибисов подчеркнул, что работа в этом направлении ведется не только с предприятиями крупного бизнеса, но и с субъектами малого и среднего предпринимательства. В планах на 2023 год — профинансировать 29 проектов на 6 млрд руб.

В завершение встречи Дмитрий Махонин поручил краевому минпромторгу совместно с краевым минагро изучить возможность поддержки пищевой отрасли. Это позволит развивать и создавать новые предприятия в малых городах Прикамья и даст стимул для формирования дополнительных рабочих мест.

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