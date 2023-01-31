В Челябинской области погиб основатель сыроварни «Известная»

В Миассе нашли мертвым известного бизнесмена Дениса Назарова. Рядом с телом обнаружили охотничье ружье и предсмертную записку, сообщает 74.ru.

Проверку по факту смерти предпринимателя проводят сотрудники Следственного комитета РФ.

По данным «СПАРК-Интерфакс», Денис Назаров был совладельцем и директором ООО «Революция вкуса», которое позиционирует себя себя как «компания экологически чистых продуктов питания». Организация производит сыры под брендом «Известная», а также стейки, консервы, мясные и рыбные деликатесы, другую гастрономическую продукцию под маркой «Миасский гастрономический цех №1». Также Денис Назаров был совладельцем еще двух миасских компаний – ООО «Ферма» и «Уральская фестивальная компания».