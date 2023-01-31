В конфликте интересов разделяют ответственность

Руководителей планируют лишать должности из-за конфликта интересов в коллективах — ужесточить антикоррупционные меры предложил Минтруд. Требование будет относиться к чиновникам и силовикам, в частности, оно затронет муниципальных служащих, сотрудников таможенных органов, уголовно-исполнительной системы и Следственного комитета, а также МВД и Государственной противопожарной службы, уточняет РБК.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пелагия Тихонова, Коммерсантъ Фото: Пелагия Тихонова, Коммерсантъ

Минтруд подготовил изменения в закон «О противодействии коррупции». В документе говорится, что если руководитель знал о конфликте интересов между своими сотрудниками и не принял меры, то его следует уволить с формулировкой «утрата доверия». Чаще всего речь идет о коллективах, в которых работают близкие родственники, пояснил адвокат коллегии адвокатов «Гари Мирзоян и партнеры» Александр Чернов:

«Не допускается, чтобы близкие родственники в одной вертикали власти работали. То есть, грубо говоря, неприемлемы ситуации, когда муж — начальник, а жена — его подчиненная, или наоборот; или старший брат — начальник, а младший — его подчиненный, с родителями аналогично. Если мы возьмем судебную систему, то адвокатами сторон не могут быть близкие родственники. Во многом это сделано для того, чтобы не допустить кумовства, когда один человек становится во главе компании или организации и начинает подтягивать к себе своих близких в качестве подчиненных. Это явно может сказаться негативно на принимаемых им решениях в отношении кадрового состава и иных вопросах.

Вместе с тем вряд ли такое нововведение приведет, например, к волне разводов между госслужащими. Потому что я не раз сталкивался с ситуациями, когда люди живут как семья, но просто не заключают брак, то есть официально не расписываются. Получается, что формально нет оснований для того, чтобы применить к ним конфликт интересов. У нас хватает законов, которые предусматривают подобные моменты, но нужно просто, чтобы они работали».

Уточнение ряда антикоррупционных норм предусмотрено и в Национальном плане противодействия коррупции на 2021-2024 годы, уточняет РБК. В частности, вопрос об ответственности руководителя за неурегулированный конфликт интересов правительство должно рассмотреть до конца марта. В российском законодательстве уже есть статьи, посвященные этой проблеме, но они не предусматривают личного наказания для начальника госструктуры. И это часто ведет к перерастанию просто конфликта интереса в прямую коррупционную схему, пояснил доктор политических наук Владимир Слатинов:

«Речь, в частности, может идти об осуществлении контрольно-надзорной деятельности. Например, представитель надзорной службы направляется в организацию, которую он должен проверить и которая находится под контролем его родственника. Это классический пример конфликта интересов. Ведь работник надзорного ведомства фактически оказывается между необходимостью исполнить свои обязанности и личной заинтересованностью.

Сегодня законодательство о гражданской службе обязывает сотрудника об этом сообщать, и руководитель должен принять соответствующее решение по урегулированию этого конфликта. За нарушение установленного порядка работника могут уволить. Но и начальник тоже несет определенную ответственность. Если он упускает такие ситуации из виду, не реагирует на них, то возникает угроза перерастания конфликта интересов, например, в коррупционное правонарушение».

Несколько лет назад британский журнал The Ecоnomist составил рейтинг «кумовского капитализма», в котором Россия заняла первое место. Следом за ней в списке журнала располагались Малайзия, Филиппины, Сингапур и Украина.

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Светлана Белова