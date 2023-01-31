Директор саратовской УК не считает себя виновной в гибели жительницы дома от угарного газа

В Саратове завершено расследование уголовного дела в отношении директора управляющей компании, обвиняемой по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (выполнение работ и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть человека). Об этом сообщает СУ СК.

По данным следствия, с февраля по апрель 2021 года 53-летняя женщина, работающая директором управляющей компании, не выполнила обязанности по надлежащему содержанию дымовых и вентиляционных каналов дома на Ново-Астраханском шоссе. Из-за этого 30 апреля того же года 21-летняя жительница погибла от отравления угарным газом.

Фигурантка не признала свою вину.

Марина Ковалева