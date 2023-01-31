Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Директор саратовской УК не считает себя виновной в гибели жительницы дома от угарного газа

В Саратове завершено расследование уголовного дела в отношении директора управляющей компании, обвиняемой по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (выполнение работ и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть человека). Об этом сообщает СУ СК.

По данным следствия, с февраля по апрель 2021 года 53-летняя женщина, работающая директором управляющей компании, не выполнила обязанности по надлежащему содержанию дымовых и вентиляционных каналов дома на Ново-Астраханском шоссе. Из-за этого 30 апреля того же года 21-летняя жительница погибла от отравления угарным газом.

Фигурантка не признала свою вину.

Марина Ковалева

Картина дня

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...