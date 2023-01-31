Полиция проводит проверку после избиения подростка в краснодарской школе №38

Полицейские разбираются в причинах школьной драки в Краснодаре, в которой ученику сломали нос, об этом «Ъ-Кубань» рассказал официальный представитель городского УМВД Артем Коноваленко. Кадры избиения появились в местных пабликах.

Драка произошла во дворе школы №38 в краснодарском поселке Лазурном. На видео, сделанном очевидцами, запечатлено, как один подросток избивает другого на глазах у нескольких десятков школьников. Мать пострадавшего ребенка зафиксировала побои и обратилась с заявлением в полицию.

«На основании поступившего в полицию заявления матери несовершеннолетнего в настоящее время проводится проверка по факту драки и причинения телесных повреждений подростку»,— отметил Артем Коноваленко.

По результатам разбирательства будет принято процессуальное решение, а также дана правовая оценка действиям участников конфликта, уточнили в полиции.

Весной прошлого года в гимназии №44 в Сочи подрались 10 подростков. Бывший ученик гимназии №1 (сейчас обучается в гимназии №44) давно конфликтовал со своими бывшими одноклассниками. В итоге 4 апреля подростки дождались учащегося после занятий и избили его.

Наталья Решетняк

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