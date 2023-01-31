Суды Петербурга назвали среднестатистического осужденного в городе

В объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга представили среднестатистического осужденного в городе по итогам анализа данных за 2022 год. Мировые судьи и районные суды осудили 12 712 лиц, из которых 1 879 женщин и 173 несовершеннолетних.

Следовательно, остальные мужчины. Чаще всего их звали Александр, он – непьющий одиночка со средним возрастом 42 года. Знак зодиака — рыбы. Речь идет о постоянном жителе Петербурга со средним общим или среднем профессиональным образованием. Чаще всего среднестатистический осужденный был трудоспособным разнорабочим без постоянного источника дохода и имел слабые социальные связи. Самой популярной статьей оказалась 158 УК РФ или «Кража».

«Судебное прошлое: применялись меры, не связанные с лишением свободы, за совершение преступлений небольшой тяжести.

Отрасль совершения преступления: торговля и общественное питание (842 преступления, если выбирать). Большая часть преступлений не связана с конкретной отраслью»,— отметили в объединенной пресс-службе судов города.

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