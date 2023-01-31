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обновлено 16:08

Стоимость «единого билета» на поезд и автобус в Удмуртии снизится с 1 февраля

В Удмуртии с 1 февраля снизится стоимость «единого билета», включающего перевозку «поезд + автобус» с железнодорожного вокзала Ижевска в Воткинск, Глазов и Уву. Как сообщает пресс-служба главы и правительства региона, из-за отладки логистических процессов стоимость автобусной части билета стала меньше на 10%.

Так, цена единого билета в Воткинск составит 350 руб., в Уву — 400 руб., в Глазов — 530 руб.

Как рассказала заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Удмуртии Зульфия Галеева, с июня 2022 года, когда была введена данная услуга, билетом воспользовались более 400 пассажиров. «Сейчас мы начали прорабатывать маршруты автобусных перевозок в крупные районные центры республики из аэропорта Ижевска, с "увязкой" с расписанием воздушного транспорта»,— рассказала госпожа Галеева.

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