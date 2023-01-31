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Житель Волгограда оформил кредит на знакомого инвалида по зрению

В Волгограде 39-летнего местного жителя будут судить за покушение на кражу средств у знакомого – инвалида по зрению. Об этом сообщает прокуратура региона.

Следствие установило, что обвиняемый в сентябре 2021 года, будучи в гостях у знакомого, являющегося инвалидом по зрению, попросил у него телефон для звонка. Увидев на мониторе приложение одного из банков, он подобрал к нему пароль и оформил на имя знакомого кредит на 960 тыс. руб., добавив свой номер в приложение для распоряжения средствами. В дальнейшем обвиняемый перевел со счета инвалида 400 тыс. руб. на различные счета для обналичивания. Всю сумму он похитить не успел - потерпевший после звонка оператора узнал о кредите и обратился в полицию.

Вину в содеянном фигурант уголовного дела полностью признал. Ему грозит до шести лет лишения свободы.

Марина Ковалева

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