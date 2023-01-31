Суд отказал в иске к военкомату петербуржцу, которого не выпустили за границу в Кольцово

Выборгский райсуд Санкт-Петербурга не удовлетворил иск 27-летнего Андрея Калягина, которого трижды не выпустили за границу из аэропорта Кольцово, об оспаривании действий военного комиссариата. Информация об этом размещена в картотеке суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Самолет в аэропорту Кольцово (Екатеринбург)

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Самолет в аэропорту Кольцово (Екатеринбург)

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Напомним, инцидент произошел в начале ноября 2022 года, когда пограничными службами России господину Калягину, не получавшему повесток, трижды было отказано в выезде за границу. Работники КПП «Екатеринбург—аэропорт» выдали Андрею Калягину уведомление, в соответствии с которым его право выезда ограничено решением комиссариата Выборгского района Санкт-Петербурга сроком до особого распоряжения.

Андрей Калягин — солдат, оператор ЭВМ с категорией годности «В» (ограниченно годен к военной службе). В своем заявлении он утверждал, что в отношении него решения о мобилизации «не принималось и не могло быть принято» из-за здоровья. В связи этим решение о запрете выезда Андрей Калягин посчитал незаконным, и обратился в суд с просьбой его отменить и обязать военкомат направить сведения о незаконности запрета на выезд в пограничную службу ФСБ России.

Как следует из материалов дела, гражданам, состоящим на воинском учете, с момента объявления мобилизации воспрещается выезд с места жительства без специального разрешения. Сам господин Калягин не обращался в военный комиссариат за получением справки о разрешении на выезд. Так, суд не усмотрел оснований для удовлетворения требования истца. Судебный процесс по данному делу закончен 26 декабря 2022 года.

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Диана Сунагатуллина