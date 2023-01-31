Свиной грипп остается самым распространенным штаммом вируса на Кубани

Заболеваемость свиным гриппом A(H1N1)2009 преобладает в Краснодарском крае среди гриппозных инфекций (42% в общей структуре заболеваемости). Об этом сообщила заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю Татьяна Гречаная.

Медики фиксируют случаи тяжелого течения болезни, при этом летальных случаев, вызванных гриппом или ОРВИ, в крае не зафиксировано.

«По итогам прошедшей четвертой недели в крае отмечается снижение заболеваемости гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) суммарно на 6,5%. Если брать ситуацию отдельно по гриппу, то снижение составляет 39%. Тем не менее грипп еще в приоритете»,— отметила госпожа Гречаная.

По ее данным, в целом по Краснодарскому краю не зарегистрировано превышение недельных эпидемических порогов.

Наталья Решетняк

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