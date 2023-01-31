Жителя Удмуртии осудили за изнасилование девушки и удушение знакомого проводом от обогревателя

В столице Удмуртии суд вынес приговор в отношении 35-летнего местного жителя, которого признали виновным в убийстве и изнасиловании (ч. 1 ст. 105 УК РФ, п. «б» ч. 2 ст. 131 УК РФ, ч. 1 ст. 131 УК). Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Установлено, что мужчина вызвался проводить девушку домой, однако в подъезде совершил насильственный половой акт. Затем они поднялись в квартиру, где осужденный повторил свое преступления, угрожая девушке ножом.

Через несколько дней в квартире того же дома мужчина употреблял алкоголь со своим знакомым. Когда между ними завязался конфликт, он взял провод от обогревателя и задушил им потерпевшего.

Суд назначил мужчине 17 лет лишения свободы в колонии особого режима, а также ограничил свободу на срок один год и девять месяцев. Приговор в законную силу не вступил.