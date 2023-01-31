Губернаторам Курской и Белгородской областей больше не придется продлевать введение «желтого» уровня террористической опасности

Президент РФ Владимир Путин 31 января подписал указ, который отменяет ограничения по срокам (не более 15 суток) на введение уровней террористической опасности в приграничных регионах. Документ в Черноземье затрагивает Белгородскую и Курскую области, где «желтый» уровень террористической опасности продлевают с весны прошлого года.

Тем же указом поручено усилить с помощью спецсредств досмотр транспорта, который пересекает границы субъектов, где установлен соответствующий режим. Досматривать машины должны, чтобы не допустить незаконную перевозку оружия и взрывчатки.

Андрей Цветков