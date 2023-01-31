Таксопарк в Казани купил 50 электромобилей Evolute

Казанский таксопарк (название не упоминается) купил 50 электромобилей Evolute. Об этом заявил управляющий партнер компании-производителя «Моторинвест» Андрей Резников, передает ТАCC

По его словам, электромобили уже начали поступать в российские автопарки, включая казанский. Кроме того, еще 180 машин купил таксопарк в Нижнем Новгороде.

«Наши первые автомобили уже можно найти среди таксопарков, которые в том числе берут заказы агрегаторов, например „Яндекс Такси“», — отметил он.

Господин Резников добавил, что всего в 2023 году в таксопарки и каршеринги планируют отправить порядка 3 тыс. электромобилей.

"Ъ-Казань"