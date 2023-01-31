Надежность и стабильность #Cуварстроит: девелопер стал лидером по объему строительства в РТ по итогам 2022 г.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба ООО «СУВАРСНАМИ» Фото: Пресс-служба ООО «СУВАРСНАМИ»

Представители компании #Cуварстроит и банков-партнеров собрались, чтобы обсудить сотрудничество и ответить на вопросы прессы. «#Суварстроит, имея годами накопленный опыт, профессиональную команду и профессиональных партнеров в лице банков, продолжает строить комфортное жилье и будущее для наших жителей», - отметил генеральный директор компании Руслан Нурмухаметов. По его словам, прогресс застройщика – это заслуга, в первую очередь, команды.

За 2022 год компания удостоилась сразу нескольких наград: #Cуварстроит вошел в топ-10 по объему ввода жилья в России и занял первое место по объему строительства в Татарстане. Всего за минувший год застройщик ввел более 172 тыс. кв. м жилья и коммерческих помещений – это более 3,2 тыс. квартир в 10 домах и пяти жилых комплексах. Стал победителем в номинации «Лучший отдел продаж» по мнению независимого СМИ. Также девелопер победил в номинации «Лучшее место общественного пользования» архитектурного форума «Казаныш» и получил премию Urban Awards 2021. Всего в портфеле компании 1,6 млн кв. м проектов. Объем текущего строительства составляет 235 тыс. кв. м.

Об итогах своей деятельности и планах компании на будущий год рассказали представители #Суварстроит.

«В прошлом году мы укрепили свои стандарты обслуживания. Покупатель, обращаясь в компанию, понимает, что независимо от класса жилья, он получит одинаково высокий уровень сервиса», - пояснила заместитель директора по маркетингу и продажам компании Эльвира Галяутдинова.

У #Cуварстроит 6 проектов по всей Казани – жилые комплексы «Станция Спортивная», «Времена года», «Сказочный лес» и «Палитра» в Приволжском районе, а также жилые комплексы «Август Астры» в Вахитовском районе и «Столичный» в Ново-Савиновском районе. Также застройщик вышел за пределы столицы Татарстана и разместил жилой комплекс «Южный парк» в Лаишевском районе республики – самом масштабном проекте по застройке. В жилых комплексах застройщика есть квартиры с вместительными террасами, открывающими красивый вид, а на территории объектов размещены общественные пространства – детские комнаты, коворкинг, фитнес-залы и комнаты отдыха. Помимо этого, жители могут пользоваться современной и безопасной системой утилизации отходов. Двери в подъездах жилых комплексов открываются бесконтактно, так же по взмаху руки вызывается лифт.

О совместном сотрудничестве с #Суварстроит рассказала директор корпоративного бизнеса казанского регионального центра банка АО «Банк ДОМ.РФ» Ирина Яшина.

«Проекты, которые застройщик реализует в РТ в рамках проектного финансирования, предоставляемого Банком ДОМ.РФ, насчитывают более 500 тыс.кв.м.жилья. Качество строительства компании стабильно на высоком уровне, нет никаких вопросов и замечаний. Сегодня #Суварстроит имеет перспективные планы по строительству на ближайшие 3-5 лет. Надеюсь, мы и дальше будем двигаться вперед плотным тандемом», - добавила в ходе пресс-ланча Ирина Яшина.

Своим потенциальным клиентам #Суварстроит предлагает различные выгодные акции и ипотечные ставки для покупки жилья.

Как отметил начальник управления по работе с партнёрами отделения «Банк Татарстан» ПАО Сбербанк Леонид Захаров, многие программы начинаются с подачи #Суварстроит. «Вы нашли возможность для запуска траншевой ипотеки и все наши клиенты благодарны, что им предоставлена возможность приобрести квартиру на комфортных условиях», - сказал он.

Сейчас девелопер предлагает будущим жильцам траншевую ипотеку за 1 руб. в месяц (траншевая ипотека – банк выдает ипотечный кредит частями; на период строительства дома предложение позволяет платить 1 рубль), оплату первоначального взноса за клиента, программу «Выкуп квартиры», беспроцентную рассрочку, а также многим известную ипотеку для IT-специалистов, программу Trade-In с «Альфа-банком», субсидированную ипотеку от 3% от банка «ДОМ.РФ» и даже паркинг в рассрочку.

Руководитель центра ипотечного кредитования АО «Альфа-Банк» Дилия Мингазова отметила, что 2022 год получился удачным, благодаря совместной работе с #Суварстроит. «Говоря о помощи ипотеки в продаже квартир, хотелось бы отметить программу Trade-in для тех клиентов, которые готовы продать квартиру на рынке вторичного жилья и хотят купить новую в #Суварстроит, но не в состоянии осуществить это быстро. Поэтому эта программа позволила нам дать больше возможностей для наших клиентов», - уточнила она.

Управляющий директор по ипотеке ПАО ВТБ Банк в Татарстане Гузель Мосеева считает, что группа компаний «Суварстроит» задает высокий уровень работы с партнёрами. «Совместно нам удалось организовать ипотечные туры по регионам Поволжья, в результате мы привлекли в нашу республику дополнительный поток покупателей первичной недвижимости и новых жителей Татарстана», - отметила она.

Девелопер предлагает покупателям студии комфорт-класса размером 24-32 кв. м с двумя окнами, зоной хранения, спальным местом и вместительным санузлом, однокомнатные квартиры 34-38 кв. м также с зоной хранения, корзиной под кондиционер и удобной лоджией, двухкомнатные квартиры от 33 до 55 кв. м и трехкомнатное жилье размером от 45 до 72 кв. м. Часть квартир #Суварстроит оборудованы системой «Умный дом», которая включает в себя датчики протечки воды и открытия двери, позволяет дистанционно запускать кондиционер и выстаивать температуру и также удаленно подавать показания счетчиков ЖКХ. Застройщик предлагает клиентам как квартиры с черновой отделкой, так и уже с готовым ремонтом.

Представитель #Суварстроит отметил одну из главных заслуг компании – открытие железнодорожной платформы в Лаишевском узле станции «Южный парк». Благодаря созданию доступной транспортной среды люди могут добраться до центра города за 30 рублей, что дешевле общественного транспорта. Железнодорожная ветка аэроэкспресс даст возможность добраться до центра Казани всего за 15 минут.

На пресс-ланче представители #Суварстроит поделились планами на 2023 год. Среди них – старт строительства 90 тыс. кв. м в микрорайоне «Волжские просторы». Здесь застройщик собирается разместить порядка 2 тыс. квартир. Столько же #Cуварстроит планирует ввести в эксплуатацию в жилых комплексах «Станция Спортивная» и «Южный парк», а в «Столичном» и микрорайоне «Волжские просторы» завершить строительство школ. Также в текущем году компания намерена запроектировать новые дома площадью около 150 тыс. кв. м.

«Планов, на самом деле, еще больше. Год будет зависеть от ситуации на рынке и мер поддержки, которые окажут строительной отрасли, от совместной работы с партнерами. Вывод новых проектов будет зависеть от спроса и также от его поддержки», - отметила Эльвира Галяутдинова.

Предложение не является публичной офертой.

Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.рф.

ЖК «Южный парк», дома 3.1, 3.3 (застройщик - ООО «СЗ «Южный парк»);

ЖК "Станция спортивная" (застройщик- ООО "СЗ "Стация спортивная");

ЖК "Сказочный лес" (застройщик -ООО "СЗ "Сказочный лес")

ЖК "Времена года" (застройщик- ООО "СЗ "Времена года");

Подробности — в офисах продаж, на сайте #Суварстроит и по телефонам: 8 (800) 444-14-64

ООО «СУВАРСНАМИ»