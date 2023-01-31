В 2022 году «Россети Тюмень» взыскали с должников более 250 млн рублей

В 2022 году в рамках регулярной работы по снижению дебиторской задолженности «Россети Тюмень» взыскали с неплательщиков за услуги по передаче электроэнергии в Тюменском макрорегионе более 250 млн рублей. Доля просроченных обязательств потребителей в общем объёме оказанных услуг по передаче электроэнергии составила менее 0,04%, количество поданных в суд исков сократилось почти вдвое по сравнению с 2021 годом. Сумма исковых производств также уменьшилась и составила порядка 41 млн рублей.
По уже принятым решениям арбитража дебиторы возместили энергокомпании 24 млн рублей, а еще 226 млн рублей задолженности были возвращены по итогам досудебного урегулирования. Взыскиваемые с должников средства за оказанные услуги по передаче электрической энергии энергетики направляют на реализацию основных производственных программ и модернизацию электросетевого комплекса, обеспечивающего электроснабжение более 3,8 млн жителей Тюменской области, ХМАО-Югры и ЯНАО.
Отметим, основными должниками остаются территориальные сетевые организации (ТСО).
Справочно:
Согласно статье 7.19 Кодекса об административных правонарушениях РФ, самовольное подключение к сетям, а также самовольное (безучетное) использование электроэнергии (в том числе выявленное повторно) влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 10 до 30 тыс. рублей; на должностных лиц – от 30 до 200 тыс. рублей или дисквалификацию на срок от 1 до 3-х лет; на юридических лиц – от 100 до 300 тыс. рублей.
«Россети Тюмень» напоминают, что сообщить о случаях энерговоровства или незаконного подключения к электросетям можно по круглосуточному единому номеру контактного центра 8-800-220-0-220 (звонок анонимный). Сообщить о фактах коррупции среди работников можно по круглосуточному телефону горячей линии 8-800-200-55-03, через форму обратной связи на сайте и по электронной почте info@te.ru.