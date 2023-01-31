В 2022 году «Россети Тюмень» взыскали с должников более 250 млн рублей

В 2022 году в рамках регулярной работы по снижению дебиторской задолженности «Россети Тюмень» взыскали с неплательщиков за услуги по передаче электроэнергии в Тюменском макрорегионе более 250 млн рублей. Доля просроченных обязательств потребителей в общем объёме оказанных услуг по передаче электроэнергии составила менее 0,04%, количество поданных в суд исков сократилось почти вдвое по сравнению с 2021 годом. Сумма исковых производств также уменьшилась и составила порядка 41 млн рублей.



По уже принятым решениям арбитража дебиторы возместили энергокомпании 24 млн рублей, а еще 226 млн рублей задолженности были возвращены по итогам досудебного урегулирования. Взыскиваемые с должников средства за оказанные услуги по передаче электрической энергии энергетики направляют на реализацию основных производственных программ и модернизацию электросетевого комплекса, обеспечивающего электроснабжение более 3,8 млн жителей Тюменской области, ХМАО-Югры и ЯНАО.

Отметим, основными должниками остаются территориальные сетевые организации (ТСО).