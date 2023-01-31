Краевое заксобрание рассмотрит законопроект о запрете охоты на горлиц

В Пермском крае может быть запрещена охота на горлиц. Это предусматривает внесенный в краевое заксобрание законопроект. Документ будет рассмотрен на мартовской сессии. Об этом сообщает пресс-служба краевого парламента.

Пока в Прикамье промысловая охота на этих птиц разрешена. По данным государственного мониторинга объектов животного мира, в 2022 году на территории Пермского края встречался вид горлицы, которая внесена в Красные книги России и Пермского края, а значит, охота на них должна быть запрещена.