Причинивший смертельные травмы саратовцу преступник осужден спустя 16 лет

В Саратове оглашен приговор 39-летнему обвиняемому в разбойном нападении и причинении смертельных травм прохожему в 2006 году. Об этом сообщает СУ СК.

Установлено, что 10 августа 2006 года подсудимый, действуя в сговоре с двумя знакомыми, около дома по 3-му Московскому проезду напал на прохожего. У потерпевшего были похищены личные вещи на сумму более 130 тыс. руб. Обвиняемый, которому на тот момент было 23 года, нанес последнему удар в голову, от которого тот скончался через некоторое время в больнице. После нападения мужчины скрылись, а потерпевшего на улице без признаков жизни обнаружил прохожий. Двое злоумышленников были осуждены разбой, а третьего нападавшего в 2007 году объявили в федеральный розыск, и в сентябре 2022-го он был задержан и доставлен в следственный орган.

Подсудимому назначено наказание в виде в виде 11 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.

Марина Ковалева