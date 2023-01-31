Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

«Россия — страна возможностей» подготовит рейтинг работодателей

АНО «Россия — страна возможностей» (РСВ), созданная по инициативе президента Владимира Путина, проведет совместно с компанией ANCOR специальное исследование «Талантист», направленное на выявление предпочтений россиян по работе. Исследование будет проводиться методом онлайн-опроса, по его итогам РСВ планирует получить три рейтинга: привлекательности крупных работодателей РФ, привлекательности секторов экономики и критериев выбора компании для работы. Оцениваться будут коммерческие компании и компании с государственным участием.

Гендиректор РСВ, исполняющий обязанности ректора РАНХиГС Алексей Комиссаров, отвечая сегодня, 31 января, на вопросы журналистов, пояснил, что проект нужен его организации, чтобы улучшить контакты с российскими работодателями. По его словам, участники кадровых проектов РСВ хотят получить для себя новые карьерные возможности, хотя и не всегда говорят об этом прямо. «А для того, чтобы они их могли получить, нам надо еще теснее работать с работодателями, делиться с ними предпочтениями участников проектов. Это поможет получать от работодателей вакансии, которые интересны для наших победителей, и объединять и тех и других»,— объяснил господин Комиссаров одну из целей исследования. Он также надеется, что на его результаты обратят внимание и работодатели из федеральных и региональных органов власти: «Думаю, они задумаются, как привлечь к себе молодежь».

Заместитель гендиректора РСВ Алексей Первенцев, курирующий работу кадрового агентства организации, добавил, что исследование поможет выявить основные тенденции в восприятии молодежью работодателей. «Я недавно читал аналитику, где говорилось, что спрос на вакансии госслужбы растет. Наше агентство ориентируется в первую очередь на работу с государственными компаниями и органами. Так вот: количество вакансий растет, но я бы не сказал, что растет число соискателей»,— отметил господин Первенцев.

Андрей Винокуров

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...