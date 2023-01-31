«Россия — страна возможностей» подготовит рейтинг работодателей

АНО «Россия — страна возможностей» (РСВ), созданная по инициативе президента Владимира Путина, проведет совместно с компанией ANCOR специальное исследование «Талантист», направленное на выявление предпочтений россиян по работе. Исследование будет проводиться методом онлайн-опроса, по его итогам РСВ планирует получить три рейтинга: привлекательности крупных работодателей РФ, привлекательности секторов экономики и критериев выбора компании для работы. Оцениваться будут коммерческие компании и компании с государственным участием.

Гендиректор РСВ, исполняющий обязанности ректора РАНХиГС Алексей Комиссаров, отвечая сегодня, 31 января, на вопросы журналистов, пояснил, что проект нужен его организации, чтобы улучшить контакты с российскими работодателями. По его словам, участники кадровых проектов РСВ хотят получить для себя новые карьерные возможности, хотя и не всегда говорят об этом прямо. «А для того, чтобы они их могли получить, нам надо еще теснее работать с работодателями, делиться с ними предпочтениями участников проектов. Это поможет получать от работодателей вакансии, которые интересны для наших победителей, и объединять и тех и других»,— объяснил господин Комиссаров одну из целей исследования. Он также надеется, что на его результаты обратят внимание и работодатели из федеральных и региональных органов власти: «Думаю, они задумаются, как привлечь к себе молодежь».

Заместитель гендиректора РСВ Алексей Первенцев, курирующий работу кадрового агентства организации, добавил, что исследование поможет выявить основные тенденции в восприятии молодежью работодателей. «Я недавно читал аналитику, где говорилось, что спрос на вакансии госслужбы растет. Наше агентство ориентируется в первую очередь на работу с государственными компаниями и органами. Так вот: количество вакансий растет, но я бы не сказал, что растет число соискателей»,— отметил господин Первенцев.

Андрей Винокуров