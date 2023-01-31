Финансирование школьников в Башкирии выросло в четыре раза

Министр образования Башкирии Айбулат Хажин на оперативном совещании в правительстве прокомментировал информацию о том, что учитель физкультуры уфимской школы №56 поставил неудовлетворительную оценку ученице седьмого класса из-за отсутствия лыж. По словам министра, преподаватель совершил «абсолютно неправомерные действия», поскольку инвентарем учеников должно обеспечивать учебное заведение. Вместе с тем министр признал, что школам не хватает средств на их закупку. По словам Айбулата Хажина, в год на каждого ребенка выделялось всего 590 руб. С текущего года эта сумма выросла до 2,5 тыс. руб. «В течение этого учебного года большую часть проблем мы устраним. Школы средства эти уже получают январем месяцем на закупку необходимых средств обучения, необходимых учебников», — сообщил господин Хажин. Он отметил, что сумма потребует индексации в последующие годы.

Влада Шипилова

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