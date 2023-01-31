Кубань заняла пятое место в России по выдаче ипотеки для IT-специалистов

Краснодарский край занял пятое место в России по выдаче ипотеки для IT-специалистов со ставкой до 5%. Об этом сообщает пресс-служба ДОМ.РФ. Первое место в рейтинге занимает Москва, второе — Санкт-Петербург, далее идут Московская область и Татарстан.

По данным банка, с момента запуска программы жилищные условия улучшили порядка 6 тыс. семей по всей России. Общая сумма кредитов составила 55 млрд руб.

«Сотрудники IT-компаний подали уже порядка 26 тыс. заявок на ипотеку, при этом уровень одобрения по таким кредитам остается высоким — около 70% (17,3 тыс. заявок)»,— говорится в пресс-релизе.

Уточняется, что одобренные заявки есть в 80 регионах России.

30 января председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал постановление о смягчении условий программы льготной ипотеки для IT-специалистов в возрасте до 50 лет. Согласно документу, сотрудники всех аккредитованных IT-компаний получат льготные кредиты, несмотря на имеющиеся у них налоговые льготы. Требования по уровню дохода были снижены со 150 до 120 тыс. руб. в месяц в городах-миллионниках, кроме Москвы, в остальных регионах — со 100 до 70 тыс. руб. По новым правилам, при расчете доходов будут учитывать не только зарплату с основного места работы, но и в случае, если IT-компания прошла аккредитацию Минцифры РФ.

Екатерина Мухамедова

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