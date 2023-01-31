«Россети Кубань» повысила надежность энергоснабжения 300 тысяч жителей центральных районов Краснодарского края

В 2022 году специалисты Усть-Лабинского филиала «Россети Кубань» провели ремонт и техническое обслуживание ключевых энергообъектов. Установленное современное автоматизированное оборудование позволит повысить качество электроснабжения 300 тысяч жителей в Выселковском, Кореновском, Тбилисском и Усть-Лабинском районах Краснодарского края.

Для обеспечения бесперебойного функционирования энергетического комплекса сотрудниками компании выполнен комплексный ремонт высоковольтных подстанций 35-110 кВ, центральных распределительных пунктов и более 115 км воздушных линий электропередачи (ЛЭП).

Специалисты Усть-Лабинских электросетей повысили надежность работы 142 трансформаторов, заменили около 200 опор и свыше 400 вводов в жилые дома с применением самонесущего изолированного провода (СИП). Применение СИП позволяет значительно сократить затраты на обслуживание оборудования, увеличить нормативный срок службы оборудования, обеспечить высокий уровень безопасности и свести к минимуму коммерческие потери электроэнергии.

Наряду с заменой оборудования энергетики осуществили расчистку трасс ЛЭП от кустарниковой и древесной растительности. Общая площадь расчищенных от поросли трасс линий электропередачи различного класса напряжения составила 80 га. Расчистка трасс ЛЭП позволяет снизить вероятность технологических нарушений в электрических сетях, связанных с падением веток и деревьев на провода в период непогоды.

Компания «Россети Кубань» отвечает за транспорт электроэнергии по сетям 220-110 кВ и ниже на территории Краснодарского края, Республики Адыгея и федеральной территории «Сириус». Входит в группу компаний «Россети». В составе энергосистемы 11 электросетевых филиалов. Общая протяженность линий электропередачи – 93 тыс. км. Управляет 744 подстанциями 35 кВ и выше трансформаторной мощностью 11,4 тыс. МВА. Площадь обслуживаемой территории – 83,8 тыс. кв. км с населением более 6 млн человек. «Россети Кубань» – крупнейший налогоплательщик региона. Телефон горячей линии: 8-800-220-0-220 (звонок по России бесплатный).

Группа «Россети» – один из крупнейших в мире электросетевых холдингов, обеспечивающий электроснабжение потребителей в 78 субъектах Российской Федерации. В управлении: 2,45 млн км линий электропередачи и электрические подстанции общей мощностью более 825 тыс. МВА. В 2021 году полезный отпуск электроэнергии потребителям составил 786,7 млрд кВтч. В состав Группы входит 33 дочерних и зависимых общества, в том числе 16 распределительных сетевых компаний и 1 магистральная сетевая компания. Численность персонала компаний Группы «Россети» – около 230 тыс. человек. Контролирующим акционером материнской компании ПАО «Россети» является государство в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом, владеющее 88,04% долей в уставном капитале. Глава компании – Генеральный директор, Председатель Правления ПАО «Россети» Андрей Рюмин.

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