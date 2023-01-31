В Сочи отремонтируют столетний железнодорожный тоннель

С 1 февраля начнутся ремонтные работы в тоннеле на перегоне Мацеста — Сочи 1913 года постройки. Об этом сообщила пресс-служба РЖД.

Работы продлятся 73 дня, до 15 апреля, и повлияют на график движения поездов. За это время на объекте отремонтируют свод, проведут работы по предотвращению затопления тоннеля, обновят фасад стен Северного и Южного порталов.

«Движение по самому тоннелю и по одному из путей на перегоне будет закрыто. Пригородные поезда и составы дальнего следования будут ходить только по соседнему пути и через другой тоннель. В связи с этим изменится график их движения»,— говорится в сообщении.

Закрытие тоннеля больше всего повлияет на график движения пригородных поездов. На маршруте «Сочи — Имеретинский курорт» не будут курсировать четыре пары «Ласточек», изменится расписание восьми пар поездов, отправляющихся со станций «Роза Хутор», «Имеретинский курорт» и «Аэропорт». Конечной станцией вместо Сочи будет Мацеста.

Анастасия Донскова

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