В свердловской больнице врача избили после отказа осматривать пациента без документов

В больнице Белоярского района (Свердловская область) женщину-врача и ее супруга избил гражданин иностранного государства, недовольный отказом в приеме его жены в связи с отсутствием у нее необходимых документов. Об этом сообщили в пресс-службе СКР по Свердловской области. По факту случившегося территориальным отделом полиции организовано проведение проверки.

Следствием СКР инициирован вопрос о передаче данного материала проверки из полиции в подразделение СК России для осуществления дальнейших проверочных мероприятий.

Напомним, в 2021 году врача в Нижневартовске (ХМАО) избили после осмотра мусульманки. Мужчине, который нанес телесные повреждения медику, инкриминируют п.«а» ч.1 ст. 213 УК РФ (хулиганство с применением насилия). Уголовное дело по факту случившегося направлено в суд.

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Диана Сунагатуллина