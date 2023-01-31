Директор стоматологии в Ижевске предстанет перед судом за мошенничество с деньгами фонда ОМС

В столице Удмуртии 55-летнюю директора частной стоматологической клиники обвиняют в 36 фактах неправомерного доступа к компьютерной информации и мошенничества (ч. 3 ст. 159 УК РФ, ч. 3 ст. 272 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СКР по республике.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

По данным следствия, обвиняемая работала врачом-терапевтом в частной стоматологической клинике и вместе с тем являясь ее директором. Женщина вносила ложные сведения в отчетные документы, которые в дальнейшем направляла в фонд обязательного медицинского страхования для оплаты в рамках программы оказания бесплатной медпомощи. В результате клиника получала начисления за услуги, которые оплатили пациенты салона.

Общий размер ущерба составил почти 200 тыс. руб.

В рамках расследования в клинике изъяли медицинскую и финансово-хозяйственную документацию, допросили персонал и пациентов, а также провели судебно-бухгалтерскую экспертизу. Уголовное дело направлено прокурору для передачи в суд.